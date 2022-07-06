Какая ты порода собак по знаку зодиака: гороскоп для всех

Какая ты собака по знаку зодиака, или каждый пес знай свой прогноз

Какая ты порода собак по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы люди были животными, к примеру – собаками , то наверняка у каждого проявлялись бы свои свойства характера, зависящие от созвездия. Воинственные и упрямые, ласковые и игривые, настороженные и недоверчивые – все породы разные, как, впрочем, и представители зодиакального круга.

Хотите узнать, какая порода собаки соответствует именно вам ? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе и сверяйте с жизнью.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый в списке знак зодиака стремится быть первым во всем! Овен – это лидер по своей природе. Этот знак всегда решителен, тверд и настойчив, своего не упустит. А еще чрезвычайно упрям – если что-то решит, то именно так все и будет. Этому знаку ближе всего алабай .

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Домовитый, хозяйственный, надежный, запасливый и мастеровой – это Телец. Кроме того, такой знак очень упорный в достижении своих целей. Если в его голове поселилась идея, он приложит максимум усилий, чтобы воплотить ее в жизнь. Двойник этого знака в мире собак – бассет .

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители этого воздушного знака чрезвычайно умны, любознательны, харизматичны и общительны. Близнецы полны энтузиазма, они быстро соображают и легко уживаются с окружающими. Собаки, напоминающие по характеру Близнецов, – это эрдельтерьеры .

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Раки – это приверженцы семейных ценностей. Одна из приоритетных задач этого знака – собрать всех воедино и двигать в нужном направлении. Кроме того, Рак – великолепный стратег, обладающий аналитическими способностями, что помогает ему в жизни. Из собак его во многом копирует колли .

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Название этого знака говорит само за себя. Лев благороден, чрезвычайно смел и отважен, в меру нетороплив и просто обожает всеобщее внимание, всегда стремясь попасть в самый эпицентр. Он самостоятелен и уверен в себе. Его прототип в собачьем мире – английский бульдог .

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Дева предпочитает доминировать в обществе, сочетая в себе невероятное терпение с хитростью и задорным нравом. Она стремится все разложить по полочкам, но эти порядки не всегда соответствуют общепринятым. Если бы Дева родилась собакой, она наверняка была бы ризеншнауцером .

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы Весы были собаками, это была бы порода чихуахуа . Эти маленькие крошечные собачки выглядят беззащитными, легко ранимыми, неуверенными в себе и очень чувствительными. Окружающим часто хочется взять их на ручки и оградить от всех опасностей внешнего мира.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эффектный, умный, красивый и одновременно бесстрашный Скорпион – олицетворение пылкости, страсти и ярости. Особенно если вывести его из себя или преступить его жизненные принципы, разорвет в клочья. Этот знак способен учуять любой оттенок настроения – вылитый доберман .

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Позитивный, энергичный и жизнерадостный Стрелец легко может стать душой любой компании. У этого знака эмоции бьют через край, он всегда готов к приключениям. Но при этом Стрелец очень чувствительный и ранимый. В этом на Стрельца похожа такая порода, как стаффордширский терьер .

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

У этого зимнего знака зодиака отличительной особенностью является обстоятельность, упорство, смелость, сила воли. В то же время Козерог – хороший дипломат и умеет договариваться и идти на компромисс. Среди собачьих пород Козерога больше всего напоминает немецкая овчарка .

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей – личность творческая, энергичная и разносторонняя. Этот знак обладает решительным и независимым характером. Он общительный, упорный, активный и в меру экстравагантный, можно сказать – вещь в себе. Похожие качества имеет такая порода собаки, как такса .

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы – натуры глубокие. Представители этого знака мечтательны, задумчивы, несколько флегматичны и чувствительны. Рыбам периодически нужно побыть в одиночестве. Они не спешат завязать дружбу с первым встречным и предпочитают сохранять дистанцию. Вылитый спаниель .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.