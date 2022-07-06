Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Какая ты порода собак по знаку зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Какая ты собака по знаку зодиака, или каждый пес знай свой прогноз
Какая ты порода собак по знаку зодиака
Какая ты порода собак по знаку зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы люди были животными, к примеру – собаками , то наверняка у каждого проявлялись бы свои свойства характера, зависящие от созвездия. Воинственные и упрямые, ласковые и игривые, настороженные и недоверчивые – все породы разные, как, впрочем, и представители зодиакального круга.

Хотите узнать, какая порода собаки соответствует именно вам ? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе и сверяйте с жизнью.

Реклама

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый в списке знак зодиака стремится быть первым во всем! Овен – это лидер по своей природе. Этот знак всегда решителен, тверд и настойчив, своего не упустит. А еще чрезвычайно упрям – если что-то решит, то именно так все и будет. Этому знаку ближе всего алабай .

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Домовитый, хозяйственный, надежный, запасливый и мастеровой – это Телец. Кроме того, такой знак очень упорный в достижении своих целей. Если в его голове поселилась идея, он приложит максимум усилий, чтобы воплотить ее в жизнь. Двойник этого знака в мире собак – бассет .

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители этого воздушного знака чрезвычайно умны, любознательны, харизматичны и общительны. Близнецы полны энтузиазма, они быстро соображают и легко уживаются с окружающими. Собаки, напоминающие по характеру Близнецов, – это эрдельтерьеры .

Реклама

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Раки – это приверженцы семейных ценностей. Одна из приоритетных задач этого знака – собрать всех воедино и двигать в нужном направлении. Кроме того, Рак – великолепный стратег, обладающий аналитическими способностями, что помогает ему в жизни. Из собак его во многом копирует колли .

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Название этого знака говорит само за себя. Лев благороден, чрезвычайно смел и отважен, в меру нетороплив и просто обожает всеобщее внимание, всегда стремясь попасть в самый эпицентр. Он самостоятелен и уверен в себе. Его прототип в собачьем мире – английский бульдог .

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Дева предпочитает доминировать в обществе, сочетая в себе невероятное терпение с хитростью и задорным нравом. Она стремится все разложить по полочкам, но эти порядки не всегда соответствуют общепринятым. Если бы Дева родилась собакой, она наверняка была бы ризеншнауцером .

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Если бы Весы были собаками, это была бы порода чихуахуа . Эти маленькие крошечные собачки выглядят беззащитными, легко ранимыми, неуверенными в себе и очень чувствительными. Окружающим часто хочется взять их на ручки и оградить от всех опасностей внешнего мира.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эффектный, умный, красивый и одновременно бесстрашный Скорпион – олицетворение пылкости, страсти и ярости. Особенно если вывести его из себя или преступить его жизненные принципы, разорвет в клочья. Этот знак способен учуять любой оттенок настроения – вылитый доберман .

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Позитивный, энергичный и жизнерадостный Стрелец легко может стать душой любой компании. У этого знака эмоции бьют через край, он всегда готов к приключениям. Но при этом Стрелец очень чувствительный и ранимый. В этом на Стрельца похожа такая порода, как стаффордширский терьер .

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

У этого зимнего знака зодиака отличительной особенностью является обстоятельность, упорство, смелость, сила воли. В то же время Козерог – хороший дипломат и умеет договариваться и идти на компромисс. Среди собачьих пород Козерога больше всего напоминает немецкая овчарка .

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей – личность творческая, энергичная и разносторонняя. Этот знак обладает решительным и независимым характером. Он общительный, упорный, активный и в меру экстравагантный, можно сказать – вещь в себе. Похожие качества имеет такая порода собаки, как такса .

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы – натуры глубокие. Представители этого знака мечтательны, задумчивы, несколько флегматичны и чувствительны. Рыбам периодически нужно побыть в одиночестве. Они не спешат завязать дружбу с первым встречным и предпочитают сохранять дистанцию. Вылитый спаниель .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они понимают друг друга с полуслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козерог/Весы
Козерог/Весы
Близнецы/Водолей
Близнецы/Водолей
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
4 - 10 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как отучить собаку грызть вещи
Лайфхаки
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять