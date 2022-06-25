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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Какой ты дачник по знаку зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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25 июня, 20:00
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Узнайте, почему у одних людей растут шикарные цветы, а другие могут похвастаться отличным урожаем
Гороскоп огородника по знакам зодиака
Гороскоп огородника по знакам зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только у людей, но и у каждого растения есть свой характер . У одного хозяина буйно цветут цветы, у другого – хороший урожай, у третьего – в лучшем случае зеленеет лужайка или же по пояс колосятся сорняки.

Астрологи выявили интересную взаимо связь между знаком рождения человека и биоритмами растения , которое он решил выращивать. Оказывается, представители флоры симпатизируют разным знакам зодиака и выбирают для себя людей с подходящими качествами.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овен по своей природе любит раздолье, и у него обычно большой дачный участок. При этом он отдает предпочтение ухоженной лужайке вместо огорода. Вырастить урожай у Овна не получится, потому что на это попросту не хватает терпения. В крайнем случае можно посадить неприхотливые растения. Зато Овну легче дается выращивание цветов .

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Благодаря своей интуиции, земной знак Телец точно знает, что, когда и куда лучше посадить. Выращенные им плоды получаются крупными и красивыми, на зависть соседям. Причем, он способен добиться приличного урожая как обычных культур, так и экзотики. Работа в саду и на огороде приносит Тельцу настоящую радость , и земля платит ему взаимностью.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Близнецы и садовые работы практически несовместимы. Монотонные одинаковые действия их выматывают, максимум на что способны Близнецы – вырастить неприхотливые растения и эффектные цветы. Зато, когда людей этого знака посещает муза и вдохновение, они с интересом занимаются ландшафтным дизайном , преображая свой участок до неузнаваемости.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рак стремится к идеальности, в том числе и на участке . Здесь все приведено в порядок и каждый фрагмент земли имеет свою особенность и предназначение: зона отдыха, грядки, сад, цветник. И все это хозяйство гармонично сочетается и приносит ему удовольствие. Рак настолько любит все растения на своей даче, что способен с ними нянчиться и разговаривать, как с живыми.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев самолично не очень-то любит копаться в земле , но его участок выглядит просто идеально. Достигается это трудом других людей, за которым Лев пристально следит и направляет, не жалея денег на благоустройство территории. Здесь будет все: буйный цветник, грядки с отборными овощами, сад с элитными фруктовыми деревьями и обязательно шикарная зона отдыха.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Девы испытывают особое удовольствие, когда возиться со своими грядками и лужайками. Они с одинаковым рвением занимаются прополкой, копанием, посадками, поливом, сбором и заготовкой урожая. Все посадки на даче Девы тщательно спланированы, а каждый сантиметр участка задействован. При этом у них отлично получается выращивать любые овощи и фрукты .

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Весы совершенно не любят садово-огородные работы , а потому их участок чаще всего выглядит заброшенным и неопрятным. Начатое дело они редко доводят до завершения, постоянно находясь в сомнениях, что они хотят в итоге. Оптимальными растениями для Весов являются неприхотливые овощные культуры и цветы, которые не требуют тщательного ухода.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Участок Скорпиона может вызвать неоднозначное впечатление. Этот знак способен сочетать несочетаемое , и у него часто элитные сорта соседствуют с неприхотливыми растениями только потому, что и те, и другие кажутся ему красивыми или же полезными. Копаться в земле Скорпион не любит, предпочитая просто провести время на свежем воздухе, отвлекаясь от суеты.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Стрелец стремится создать на своем участке образцовый сад и огород, но из-за дефицита терпения у него это получается с трудом. Его еще хоть как-то хватает на высаживание растений, а вот уход, прополка, окучивание, полив – задачи сложно выполнимые. Дача для Стрельца – это больше место отдыха , а не способ выращивания овощей и фруктов.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Дачный участок Козерога легко сравнить с кунсткамерой, полной бесполезного хлама. Но Козерог так не считает, снабжая каждый метр скамейками, решетками, беседками и стремясь создать приличную в его понимании зону отдыха . Он не против овощей и фруктов, выращивая и ухаживая за разными сортами. Но вот цветники – редкое явление на участке Козерога.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей очень любит свою дачу, стараясь обновлять и оснащать ее по последнему слову моды . Здесь можно встретить новинки садового оборудования и техники, а в саду и на грядках растут только селекционные сорта. При этом Водолей следит за тем, чтобы все было своевременно прополото, полито и удобрено. А потому и урожай он собирает отличный и в большом количестве.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы ценят свою дачу, скорее, не за возможность собрать урожай, а ради релаксации и приятного времяпровождения . Этот знак не любит тяжелый физический труд с лопатой и граблями, хотя и не избегает возможности поухаживать за растениями. У него есть несколько приличных грядок и сад, но это больше для души, а не для насыщения.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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