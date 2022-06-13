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Клубничное полнолуние 14 июня: чем опасно и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 июня, 10:50
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Завтра наступит первое летнее полнолуние со вкусным названием Клубничная луна, которое пройдет под знаком Стрельца.
Клубничное полнолуние 14 июня
Клубничное полнолуние 14 июня / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Завтра, 14 июня, будет день первого летнего полнолуния, которое пройдет под успокаивающим и рассудительным знаком Стрельца .

Как правильно себя вести в этот период, что можно, а что нельзя делать во время полнолуния , читайте в нашей статье.

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Особенности полнолуния 14 июня

Итак, 14 июня, в 14:52 по киевскому времени состоится полнолуние.

Июньское полнолуние называется Клубничная Луна , ведь как раз наступает разгар созревания и сбора урожая этой яркой ароматной ягоды. Есть и другие интересные названия: Луна Медовухи, Луна Роз, Луна Любовников, Лошадиная Луна, Сильная Луна.

Как себя вести во время полнолуния 14 июня

Полнолуние под влиянием Стрельца обычно приводит людей к успокоению и размеренной жизни, порядку и стабильности. Люди становятся более законопослушными и, соответственно – управляемыми. Так что в этот период велик риск превратиться в ведомое общество, которое бездумно исполняет приказы свыше, не вникая в суть и анализ происходящих событий.

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В дни Стрельца растет стремление получать советы и рекомендации, выполнять правила, соблюдать режимы. Люди нуждаются в учителях и покровителях.

Это благоприятное время для успешной преподавательской работы , передачи опыта и восприятия теоретический знаний.

Что нельзя делать во время полнолуния 14 июня

  • Не забывайте, что полнолуние способно принести кардинальные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты .
  • Луна в Стрельце уводит мысли от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления, так что не стоит принимать важные решения , чтобы потом не пожалеть об этом.
  • Не нужно навязывать свою точку зрения и давать советы окружающим, если вас об этом не просят .
  • Не стоит спорить и ругаться с людьми – есть риск показаться занудным, но каждый останется при своем мнении. Важно решать все мирным путем.

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