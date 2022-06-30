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Когда закончится сложный период в войне для Украины: прогноз астролога

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 июня, 20:00
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Лето-2022 будет сложным и тяжелым, но намечаются и благоприятные перемены
Когда закончится сложный период в войне для Украины
Когда закончится сложный период в войне для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже публиковали предсказания астролога Валентины Виттрок о том, когда в войне в Украине наступит переломный момент.

Рассуждениями на эту тему занимался еще один ведический специалист – Игорь Нехаев. Он прогнозирует трудные времена для нашей страны в ближайшем месяце в войне против оккупантов. Но в то же время есть надежда и на благоприятные перемены для Украины этим летом.

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Неблагоприятные аспекты для Украины

24 июня мы могли наблюдать парад планет. Это всегда неблагоприятный фактор, который формирует напряжение. В этот период было нанесено множество ракетных ударов по территории Украины.

В период, когда планета агрессии и конфликтов Марс входит в свой собственный знак войны – Овен , возможна эскалация конфликта. Этот опасный промежуток времени начался с 26 июня и продлится до 10 августа.

В феврале 2022 года, когда началась война, Сатурн и Марс были вместе в знаке Козерог , это была сильная взрывчатая смесь. Так вот, Сатурн 12 июля снова возвращается в то положение, в котором был в феврале, и будет в нем до конца года.

Так что в этот период лета-2022 украинцев ожидают непростые времена. Однако Игорь Нехаев дает и обнадеживающий прогноз .

Движение в позитивном направлении

С августа ситуация должна начать постепенно разряжаться, нам станет немного легче. Важно разобраться, чему учат нас возникшие сложные ситуации, подняться над ними и посмотреть на них с другого ракурса.

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Ранее мы публиковали мнение ведического астролога о том, какая дата окончания войны в Украине. Также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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