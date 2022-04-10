Когда закончится война и что будет с Россией: прогноз астролога

Главный вопрос, который волнует большинство украинцев – когда наступит мир.

Когда закончится война в Украине: прогноз астролога / Фото: Коллаж: Сегодня, Maks Levin

Свое видение того, как на ситуацию в Украине и России повлияет расположение звезд и планет в ближайшем будущем, рассказала астролог Валентина Виттрок.

Роковой день по гороскопу

12 апреля – непростая дата. Это отмечают многие астрологи, к примеру, Анжела Перл в своем прогнозе по войне в Украине также упоминала этот день.

Реклама

Дело в том, что, помимо других перемещений планет, в этот день произойдет точное соединение Юпитера с Нептуном в знаке Рыб . Это достаточно редкое явление, которое наблюдается один раз в 166 лет.

Исторические сведения

Валентина Виттрок проанализировала, что происходило в прошлом при аналогичном расположении небесных тел. Ведь история циклична и влияние планет на события очевидны.

17 марта 1856 года во время соединения Нептуна с Юпитером в Рыбах шла российско-турецкая война. В результате был подписан Парижский договор, и Россия, по сути, проиграла войну. Турция оставалась целостной и независимой, ее гарантами выступили Великобритания, Франция и Сардиния-Пьемонт. Бессарабия отошла к Молдове, а Россия лишилась протектората над Сербией и Валлахией. На этот раз Турция также присутствует в переговорах, так что эффект дежавю налицо.

Реклама

Астролог взяла две даты в гороскопе России:

25.12.1991 в 20:38 – это поднятие флага РФ;

12.06.1990 в 13:45 – принятие декларации о создании РФ.

Проанализировав первое положение, Валентина Виттрок сделала вывод:

Соединение Нептуна с Юпитером указывают в карте 91-го года на положение транзитного Хирона в 8-м доме в напряженных аспектах к лунным узлам, на куспиде же 8-го дома (по сути дома войны) находится транзитное редкое соединение Нептун/Юпитер, планета войны – транзитный Плутон в соединении с Черной Луной, что также может указывать на поражения или иллюзию выигрыша . Транзитный Марс из 6-го дома болезней делает напряженный аспект к натальному Плутону, к нему же идет напряженный аспект транзитной Луны в 12-м доме. Натальный Плутон в карте России на куспиде 4-го дома – разрушения и возможные потери территорий.

Далее Валентина Виттрок рассмотрела карту от 12.06.1990 года:

Натальный Плутон имеет оппозицию к транзитному Урану, а в 3-м доме (подписания документов) находится натальная черная Луна в соединении с южным лунным узлом в Скорпионе в оппозиции к Меркурию в Тельце. Телец (тотем Украины) и Меркурий тут задают тон подписанию документов , которые, в целом, конечно, не устраивают Россию. Самое важное соединение месяца: Нептун/Юпитер находится в доме болезней и в напряженном аспекте к солнцу России. В этой карте мы также видим транзитное прохождение Черной Луны (удары) по дому авторитета России, которая в течение всего оставшегося года будет наносить очень болезненные удары по связке Юпитер/Хирон в доме авторитета.

Также, по мнению астролога, в 2022 году Россию ожидают военные действия там, где когда-то не был разрешен территориальный вопрос, или же возвращение к старым военным делам государства. Это могут быть Чечня, Приднестровье и т.д. А в начале 23-го года планеты не обещают мирного времени России и судя по тому, как проходит транзитный Плутон по 4-му дому гороскопа, который имеет отношение к территории, целостность России как государства вызывает большие сомнения.

Реклама

Ранее мы рассказывали, какой ты герой Украины по знаку зодиака.