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Кто сменит Путина: прогноз астролога

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 июня, 19:20
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Есть несколько кандидатов на этот пост, но эксперт Валентина Виттрок высказывает свои сомнения.
Кто сменит Путина
Кто сменит Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В последнее время все чаще звучат разговоры о неадекватности и болезни российского лидера. А потому закономерен вопрос, кто придет на смену Путину . В качестве альтернативы инсайдеры перечисляют несколько кандидатур. Свое мнение по этому поводу также высказала астролог Валентина Виттрок.

Влияние воинствующего Марса

Астролог считает, что на будущую судьбу всех возможных кандидатур, сильное влияние оказывает транзитный Марс, который с лета текущего года будет пребывать в знаке Близнецов на восемь месяцев . Марс общепризнанно считается планетой войны, так что военное противостояние с Украиной создает серьезные проблемы во властных российских кругах.

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Сергей Собянин

В гороскопе мэра Москвы Сергея Собянина , у которого день рождения 21 июня 1958 года, очень сильным является Марс в знаке Овна, где он соединяется с Черной Луной. В июне еще добавится транзитный Марс, что создаст оппозицию к его натальному Юпитеру, символу власти. В августе в знак Близнецов также войдет Марс. Из-за этого начнется достаточно беспокойный период. А транзитный Юпитер этим летом и в будущем году создаст неприятный аспект к натальному Юпитеру Собянина. Такой расклад свидетельствует о том, что Сергею Собянину в ближайшем будущем придется тратить силы на защиту своего авторитета, чтобы не потерять свой нынешний пост, не говоря уже о президенстстве.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев , нынешний первый заместитель Совбеза РФ, уже был российским президентом в период с 2008 по 2012 годы, а также председателем партии "Единая Россия" и председателем правительства РФ. Медведев по знаку Зодиака – Дева. В его натальной карте транзитный Марс, который с августа будет пребывать в знаке Близнецов, создаст напряженные аспекты к планетам в Деве – Меркурию, Плутону и Урану. Такое расположение планет свидетельствует о том, что в ближайшем будущем Дмитрия Медведева ждет очень напряженный период, помимо мыслей о президентстве.

Сергей Кириенко

Марс в натальной карте первого зама руководителя российской АП Сергея Кириенко пребывает в знаке зодиака Близнецы в тау-квадрате – напряженных аспектах к Плутону и Юпитеру, который символизирует власть. Транзит Марса по Близнецам создает эффект двойного Марса, то есть, увеличенное напряжение, которое будет поражать Юпитер Сергея Кириенко. Вывод из такого положения планет в космограмме Кириенко таков: возможно, он решит побороться за должность президента, но вряд ли сумеет в этом преуспеть.

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Ранее мы публиковали прогноз астролога о том, когда закончится война и что будет с Россией. Также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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