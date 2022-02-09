Лунный календарь на 14-20 февраля 2022 года – что принесет голодная Луна

На следующей неделе произойдет главная из лунных фаз – полнолуние. В момент полнолуния освещен весь диск естественного спутника Земли

На неделе с 14 по 20 февраля произойдет полнолуние, самая примечательная из лунных фаз. Оно произойдет в знаке Льва 16 февраля в 18:56 по киевскому времени. Астрологи предупреждают – влияние полнолуния на этот раз окажется особенно сильным. Его ощутят не только те люди, которые уже привыкли к тому, что чувствительны к влиянию Луны.

Особенно ощутимым будет полнолуние для таких знаков: Телец, Рак, Лев, Скорпион, Водолей. Они могут почувствовать прилив энергии и сексуальность. Вдобавок Раки и Скорпионы вероятно будут чувствовать раздражительность, у них фаза Луны связана со ссорами.

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А вот для Тельцов, Львов и Водолеев полнолуние скорее будет связано с пробуждением сексуальности, увеличением аппетита. А также неожиданным приливом вдохновения. Пробудится интерес к творчеству.

Остальные знаки могут ощущать полнолуние слабее. Но и они тоже почувствуют, как Луна играет их эмоциями. Может меняться настроение – то радость и веселье, то вдруг тоска, подавленность. Иногда человек может быть раздражительнее обычного. Ну, и прилив сексуальной энергии также возможен.

Февральское полнолуние называют "голодной Луной" – из-за сильных желаний, которые может ощущать человек. Голодная Луна неблагоприятна для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также надо остерегаться травм, растяжений ног – икры, голени, колени становятся уязвимы.

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В начале следующей недели стоит сократить физические нагрузки. Если вы регулярно занимаетесь, выберите мягкий режим тренировок и сократите их частоту.

И, наконец, полнолуние повлияет на погоду. Через 1 -2 дня после него погода изменится. В средних широтах северного полушария пройдут снегопады или снег с дождем. Это в том числе касается Украины.

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14 февраля, понедельник

15 лунный день начнется в 14:30 (в Киеве). Луна войдет в знак Льва в 13:17, до этого в течение часа будет Луна без курса.

День начнется легко и бодро. Будет много энергии. Настроение у людей будет преобладать позитивное и доброжелательное.

Но в этот день возможны сбои в работе, изменения планов, непредвиденное волнение и тревога. Поэтому не ждите от сегодняшнего дня больших результатов.

Во второй половине дня на смену добродушию и любезности может прийти тревога, нервозное состояние.

В понедельник возможны опасные сексуальные связи. Такие, что влекут за собой нежелательные последствия – в самом широком смысле. Поэтому на вечер лучше не назначать свидания.

Удача в понедельник будет сопровождать Овнов, Львов, Стрельцов. Им не стоит так беспокоиться о негативных моментах этогот дня, как другим знакам.

15 февраля, вторник

16 лунный день начнется в 15:40 (время точно рассчитано только для Киева). Луна во Льве.

Если вы что-то давно откладывали, сегодня такой день, когда дальше медлить уже нельзя. Пора воплощать все свои задумки в жизнь. В феврале 16 лунный день – лучший момент, чтобы начать дела, которые вы обдумывали две предыдущие недели.

Стартовав сейчас, есть шанс все довести до ума просто и без проблем. Но шевелиться надо после обеда. Первая половина вторника продолжит тему предыдущего дня: беспокойство, тревоги, ссоры. Постепенно ситуация нормализуется. Вот тогда и надо начинать действовать.

День очень неплох для торговли, составления любых документов – отчеты, контракты, договоры. Полезно заниматься физическим трудом и спортом.

Важно быть умеренным – в словах, питании, сексе. Внимательно слушайте других, но сами старайтесь не говорить много.

Из-за близости полнолуния может обостриться ощущение одиночества, неудовлетворенности своим положением. Что же, самое время что-то предпринимать.

16 февраля, среда

В 16:54 начнется 17 лунный день, в 18:56 – точный момент полнолуния. Луна весь день в знаке Льва, с 18:56 до 22:42 будет Луна без курса, затем она перейдет в знак Девы.

День эмоционально насыщенный. Эмоции будут как позитивные – смех и радость. Так и негативные – огорчение, повышенная раздражительность.

В первой половине дня никаких ограничений на деятельность любого рода. Можно даже немного рискнуть, если вы ощущаете, что это необходимо для достижения важной цели.

Вторая половина дня таинственна. Могут быть ошибки, неправильные поступки. Чувства будут мешать принимать верные решения. Вероятны бурные выражения симпатии, ощущение ревности.

Начинать новые дела после захода Солнца не стоит – они скорее всего ничем не завершатся. Также не стоит просить и особенно составлять письма или посты в мессенджерах с какими-то просьбами к друзьям или начальникам. Вы, вероятно, получите отказ.

Очень нежелательно пить в этот день алкоголь. Из-за него можно оказаться в смешной или опасной ситуации.

Хорошо говорить комплименты. Люди могут быть взвинчены, но к похвалам они сейчас особенно чувствительны. Хороший момент для любовного свидания, но не для попыток познакомиться.

17 февраля, четверг

18 лунный день начнется в 18:09. Луна в Деве.

День будет спокойным, позитивным. Если вас в среду беспокоили какие-то волнительные вопросы – и ответов вы так найти и не смогли, все ответы появятся в четверг. Также возможно, что вы драматизировали какую-то ситуацию днем ранее. Теперь есть шанс посмотреть на нее трезвым взглядом. Вы сразу увидите, что ничего плохого не случилось.

День связан со здравым смыслом, хорошо заниматься практическими вещами, говорить серьезные вещи. Плохо просить об одолжении, но в то же время можно договориться на взаимовыгодных условиях.

Ситуация указывает на низкую вероятность ссор, конфликтов. Самочувствие заболевших в этот день может улучшиться.

18 февраля, пятница

19 лунный день начнется в 19:24. Луна в Деве.

День не очень, врать не будем. Правильная стратегия на пятницу – как можно скорее завершить все дела, идти домой. Предпочтительно уединение. То, что вы делаете сами, может завершиться успешно. Но для командной работы день явно не подходит. Коллеги, партнеры сбивают друг друга с толку, невольно демотивируют.

Это день, когда активизируются разного рода мошенники. Тактика сегодняшнего дня – подражать вашим манерам, повадкам, погружаться в ваши мысли, чтобы сбить вас с толку.

Сегодня лучше не принимать важных решений и не начинать новых дел. Общаться хорошо только со старыми, надежными друзьями. От свиданий лучше отказаться.

Не стоит верить обещаниям, данным в этот день. Особенно если кто-то обещает вас озолотить, повысить по службе, оказать протекцию. Может оказаться, что человек, дающий вам такие обещания, попросту не имеет на это возможности и полномочий.

19 февраля, суббота

20 лунный день начнется в 20:41. Луна в Весах с 5:51 утра.

Человек ощутит сегодня желание творить. Это может проявиться даже на бытовом уровне. Например, идеи сделать перестановку, купить какое-то украшение для интерьера – это в духе сегодняшнего дня.

День вообще связан с домом, домашним очагом, семейным уютом. Но в этот день непросто установить взаимопонимание с друзьями, родственниками, коллегами. Поэтому лучше сократить контакты, ограничившись кругом самых близких вам людей и друзей, с которыми вы знакомы много лет.

Лучше не принимать важных решений, не строить планы. Или по крайней мере делать это следует осторожно.

Хороший момент для прогулок пешком, размышлений в уединении. Плохой момент, чтобы отправляться в дальнюю дорогу, быть в дороге. Путешествие может вас разочаровать.

20 февраля, воскресенье

21 лунный день начнется в 21:58. Луна в Весах.

День откровений, открытий. Не каждое открытие несет радость. Иногда человек может узнать и такое, что вызовет разочарование, даже гнев.

Так что прежде, чем лезть в смартфон супруга и читать его переписку, хорошенько подумайте – оно вам надо? Для сильных духом это воскресенье сулить удачу. Но многие лишь считают себя морально сильными. В такие дни, как это воскресенье, легко столкнуться с потерями, неудачами из-за сомнений.

Легко переутомиться, израсходовать силы. Это касается даже домашней рутины. Например, уборки или готовки.

День неблагоприятен в медицинском плане. Возрастает риск травм. Самые уязвимые места – лопатки, позвоночник. Болезни, начавшиеся сегодня, легко приобретают хроническое течение. Поэтому если заболели в воскресенье, сразу начинайте лечиться, не запускайте болезнь.

Полезно проводить время с семьей, оставаться дома. Хорошо вспоминать семейные традиции и вообще предаваться воспоминаниям.