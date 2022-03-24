Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 19:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, когда лучше не заниматься ничем серьезным, а в какие дни можно загадывать желания в апреле-2022.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Луна может по-разному влиять на людей , а ее фазы воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Причем, если одни люди явно что-то чувствуют, то другие часто даже не замечают смену лунных фаз.

В какие дни апреля-2022 можно и нужно проявлять активность , а когда не стоит предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

Реклама

Новолуние и полнолуние в апреле-2022

Новолуние в апреле 2022 года состоится в первый же день месяца в 9 часов 25 минут по киевскому времени.

Это астрономическое явление пройдет под знаком Овен – первым в зодиакальном кругу, знаменующем начало не только лунного месяца, но и года.

Овен действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью. В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости, дерзости, резкости.

Реклама

В эти дни не стоит выполнять сложную или требующую напряжения работу . Полезнее всего посвятить время размеренности, спокойному отдыху.

Также не нужно сразу приступать к активным действиям – это время больше предназначено для планов и загадывания желаний . А еще период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в середине весны пройдет 16 апреля, в 21 часов 56 минут под знаком Весы , который способствует настрою на покой и размеренность. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание. Поэтому период новолуния в этом знаке благоприятен для примирения со всеми, с кем были в ссоре.

Реклама

Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в апреле-2022

  • В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29 апреля.
  • Подходящими днями в апреле-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 5, 10, 14, 21, 22 апреля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.
  • Однако в апреле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30 апреля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2022 года в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Какой сегодня праздник
Хакнуть
Вундеркинды
Умные знаки зодиака
1 /2
Кто еще?
Будете праздновать Пасху в этом году?
Когда праздник?
Лунный календарь на неделю
21 — 27 марта
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в марте
Лунный календарь
Что нужно делать?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять