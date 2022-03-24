Лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, когда лучше не заниматься ничем серьезным, а в какие дни можно загадывать желания в апреле-2022.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Луна может по-разному влиять на людей , а ее фазы воздействуют на наше настроение, эмоции и поведение. Причем, если одни люди явно что-то чувствуют, то другие часто даже не замечают смену лунных фаз.

В какие дни апреля-2022 можно и нужно проявлять активность , а когда не стоит предпринимать никаких серьезных действий, узнайте в нашей статье.

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Новолуние и полнолуние в апреле-2022

Новолуние в апреле 2022 года состоится в первый же день месяца в 9 часов 25 минут по киевскому времени.

Это астрономическое явление пройдет под знаком Овен – первым в зодиакальном кругу, знаменующем начало не только лунного месяца, но и года.

Овен действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью. В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости, дерзости, резкости.

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В эти дни не стоит выполнять сложную или требующую напряжения работу . Полезнее всего посвятить время размеренности, спокойному отдыху.

Также не нужно сразу приступать к активным действиям – это время больше предназначено для планов и загадывания желаний . А еще период новолуния благоприятен для анализа прошлого, извлечения уроков, прощения старых обид и подготовки к серьезным начинаниям.

Полнолуние в середине весны пройдет 16 апреля, в 21 часов 56 минут под знаком Весы , который способствует настрою на покой и размеренность. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание. Поэтому период новолуния в этом знаке благоприятен для примирения со всеми, с кем были в ссоре.

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Обычно в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в апреле-2022

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 2, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29 апреля.

Подходящими днями в апреле-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 3, 5, 10, 14, 21, 22 апреля. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в апреле еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30 апреля. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

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