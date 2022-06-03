Лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни

Как влияет Луна на настроение, эмоции и поведение людей? Разные фазы Луны оказывают на нас ощутимое воздействие. Причем, на одних это отражается очень сильно, а другие могут даже не заметить смену очередной лунной фазы. Но в любом случае ее нельзя недооценивать.
В какие дни июня можно проявлять активность , когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.
Новолуние и полнолуние в июне-2022
Полнолуние в начале лета пройдет 14 июня, в 14 часов 52 минуты под знаком Стрелец , который действует на людей успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям.
Однако в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .
Новолуние в июне 2022 года состоится 29-го числа, в 5 часов 53 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Рак , который способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.
В дни новолуния не нужно сразу же приступать к активным действиям – это время больше подходит для составления планов и загадывания желаний , а также благоприятно для получения приятных впечатлений.
Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июне-2022
- В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30 июня.
- Подходящими днями в июне-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 3, 8, 12, 19, 20 июня. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.
- Однако в июне еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 18, 22, 25, 28 июня. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.
От лунных фаз зависит не только поведение людей, но и состояние растений: читайте лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года. Также смотрите календарь окрашивания на июнь-2022 и в зависимости от него выбирайте подходящий день для смены имиджа.