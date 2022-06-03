Лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни

Узнайте, в какие дни лучше не заниматься ничем серьезным, а когда можно загадывать желания в июне-2022.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Как влияет Луна на настроение, эмоции и поведение людей? Разные фазы Луны оказывают на нас ощутимое воздействие. Причем, на одних это отражается очень сильно, а другие могут даже не заметить смену очередной лунной фазы. Но в любом случае ее нельзя недооценивать.

В какие дни июня можно проявлять активность , когда не рекомендуется предпринимать серьезные шаги, а когда полезно загадывать желания, узнайте в нашей статье.

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Новолуние и полнолуние в июне-2022

Полнолуние в начале лета пройдет 14 июня, в 14 часов 52 минуты под знаком Стрелец , который действует на людей успокаивающе, приводит к порядку и дисциплине. Люди лучше воспринимают информацию и тянутся к знаниям, становятся более законопослушными и восприимчивыми к чужим советам и рекомендациям.

Однако в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать адекватные решения и подвержены ошибкам .

Новолуние в июне 2022 года состоится 29-го числа, в 5 часов 53 минуты по киевскому времени. Оно пройдет под знаком Рак , который способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

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В дни новолуния не нужно сразу же приступать к активным действиям – это время больше подходит для составления планов и загадывания желаний , а также благоприятно для получения приятных впечатлений.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни в июне-2022

В период новолуния люди посредством своих мыслей и поступков способны повлиять на свою судьбу. В это время они меньше ссорятся, лучше понимают окружающих и легче переносят болезни. В новолуние начинается новый этап в жизни. И то, как мы его проведем, отразится на нашем будущем. Помимо новолуния, также благоприятными днями для планирования считаются 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30 июня.

Подходящими днями в июне-2022 для активных и решительных действий, приносящих результат, являются 1, 3, 8, 12, 19, 20 июня. В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит.

В этот период появляется энергия, силы, все задуманное удается исполнить. Но вот планировать новые дела не стоит. Однако в июне еще есть дни, в которые, согласно лунному календарю, следует проявить вдумчивость и осторожность: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 18, 22, 25, 28 июня. В такие дни желательно не поддаваться соблазнам и провокациям, уходить от скандалов и ссор, агрессии и насилия.

От лунных фаз зависит не только поведение людей, но и состояние растений: читайте лунный календарь для сада и огорода на июнь 2022 года. Также смотрите календарь окрашивания на июнь-2022 и в зависимости от него выбирайте подходящий день для смены имиджа.