Лунный календарь на неделю 11-17 апреля 2022 года

Согласно лунному календарю, самым сложным и неблагоприятным днем следующей недели будет пятница.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 11-17 апреля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 11-17 апреля 2022 года

11 апреля, понедельник – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

12 апреля, вторник – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

13 апреля, среда – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

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14 апреля, четверг – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

15 апреля, пятница – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

16 апреля, суббота – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние в21:56. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

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17 апреля, воскресенье – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

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