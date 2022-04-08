Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Лунный календарь на неделю 11-17 апреля 2022 года

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 апреля, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласно лунному календарю, самым сложным и неблагоприятным днем следующей недели будет пятница.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 11-17 апреля 2022 года.

Реклама

Лунный календарь по дням на неделю 11-17 апреля 2022 года

  • 11 апреля, понедельник – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

  • 12 апреля, вторник – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

  • 13 апреля, среда – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

Реклама
  • 14 апреля, четверг – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

  • 15 апреля, пятница – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

  • 16 апреля, суббота – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – полнолуние в21:56. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

Реклама
  • 17 апреля, воскресенье – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2022 года в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Лунный календарь на неделю
4 — 10 апреля
Влияние на жизнь
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Они умеют любить
Страстные знаки зодиака
Стрельц
Стрельц
Водолей
Водолей
Весы
Весы
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в апреле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в апреле
Лунный календарь окрашивания
Когда красить волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять