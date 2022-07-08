Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Лунный календарь на неделю 11-17 июля 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 10:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласно лунному календарю, наиболее сложными днями на следующей неделе будут среда и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину июля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 11-17 июля 2022 года .

Реклама

Лунный календарь по дням на неделю 11-17 июля 2022 года

  • 11 июля, понедельник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

  • 12 июля, вторник – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

  • 13 июля, среда – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние в 21:38. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

Реклама
  • 14 июля, четверг – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

  • 15 июля, пятница – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда полезно задуматься о своей жизни.

  • 16 июля, суббота – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

Реклама
  • 17 июля, воскресенье – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на июль 2022 года. А еще давали прогноз астролога, когда закончится сложный для Украины период в войне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они понимают друг друга с полуслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козерог/Весы
Козерог/Весы
Близнецы/Водолей
Близнецы/Водолей
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
4 - 10 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как отучить собаку грызть вещи
Лайфхаки
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять