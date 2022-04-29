Лунный календарь на неделю 2-8 мая 2022 года

По лунному календарю, на следующей неделе самыми провокационными днями будут вторник, пятница и воскресенье.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на начало мая 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 2-8 мая 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 2-8 мая 2022 года

2 мая, понедельник – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

3 мая, вторник – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

4 мая, среда – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

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5 мая, четверг – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

6 мая, пятница – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

7 мая, суббота – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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8 мая, воскресенье – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

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