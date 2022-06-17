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Лунный календарь на неделю 20-26 июня 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 июня, 10:40
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Согласно лунному календарю, наиболее тяжелыми днями на следующей неделе будут среда и суббота.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину июня 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 20-26 июня 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 20-26 июня 2022 года

  • 20 июня, понедельник – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

  • 21 июня, вторник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть в 12:21. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

  • 22 июня, среда – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

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  • 23 июня, четверг – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

  • 24 июня, пятница – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

  • 25 июня, суббота – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

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  • 26 июня, воскресенье – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на июнь 2022 года. А когда лучше всего окрашивать волосы, вы можете узнать, заглянув в лунный календарь окрашивания на июнь-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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