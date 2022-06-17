Лунный календарь на неделю 20-26 июня 2022 года

Согласно лунному календарю, наиболее тяжелыми днями на следующей неделе будут среда и суббота.

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину июня 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 20-26 июня 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 20-26 июня 2022 года

20 июня, понедельник – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

21 июня, вторник – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть в 12:21. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

22 июня, среда – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

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23 июня, четверг – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

24 июня, пятница – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

25 июня, суббота – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

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26 июня, воскресенье – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

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