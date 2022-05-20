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Лунный календарь на неделю 23-29 мая 2022 года

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20 мая, 11:51
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Согласно лунному календарю, самыми тяжелыми и непростыми днями следующей недели будут понедельник, четверг и воскресенье.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец мая 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 23-29 мая 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 23-29 мая 2022 года

  • 23 мая, понедельник – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

  • 24 мая, вторник – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

  • 25 мая, среда – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

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  • 26 мая, четверг – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

  • 27 мая, пятница – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

  • 28 мая, суббота – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

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  • 29 мая, воскресенье – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

Ранее мы публиковали лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года. А когда лучше всего проводить манипуляции с волосами, вы можете узнать, заглянув в лунный календарь стрижек на май-2022.

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