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Лунный календарь на неделю 27 июня – 3 июля 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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24 июня, 10:50
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Согласно лунному календарю, самыми сложными днями на следующей неделе будут вторник и суббота.
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец июня – начало июля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 27 июня – 3 июля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 27 июня – 3 июля 2022 года

  • 27 июня, понедельник – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

  • 28 июня, вторник – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

  • 29 июня, среда – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние в 5:53. День всепрощения и планирования новых дел.

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  • 30 июня, четверг – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

  • 1 июля, пятница – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

  • 2 июля, суббота – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

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  • 3 июля, воскресенье – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на июль 2022 года. А еще давали прогноз астролога, когда наступит переломный момент в войне в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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