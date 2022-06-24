Лунный календарь на неделю 27 июня – 3 июля 2022 года

Подробный лунный календарь на конец июня – начало июля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .
Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 27 июня – 3 июля 2022 года.
Лунный календарь по дням на неделю 27 июня – 3 июля 2022 года
- 27 июня, понедельник – 28-й лунный день
Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.
- 28 июня, вторник – 29-й лунный день
Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.
- 29 июня, среда – 30-й, 1-й лунный день
Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние в 5:53. День всепрощения и планирования новых дел.
- 30 июня, четверг – 2-й лунный день
Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.
- 1 июля, пятница – 3-й лунный день
Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.
- 2 июля, суббота – 4-й лунный день
Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.
- 3 июля, воскресенье – 5-й лунный день.
Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.
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