Лунный календарь на неделю 28 марта – 3 апреля 2022 года

Согласно лунному календарю, наиболее опасными днями следующей недели будут понедельник и четверг.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на конец марта – начало апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 28 марта – 3 апреля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 28 марта – 3 апреля 2022 года

28 марта, понедельник – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

29 марта, вторник – 27-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. День, когда стоит прислушиваться к своей интуиции, а также благоприятно получать новые знания.

30 марта, среда – 28-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть. Благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

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31 марта, четверг – 29-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Чрезвычайно опасный период, когда ночь безлунна, и активизируются темные силы.

1 апреля, пятница – 30-й, 1-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – новолуние в 9:25. День всепрощения и планирования новых дел.

2 апреля, суббота – 2-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День благоприятный для выжидания и накопления сил на новые свершения.

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3 апреля, воскресенье – 3-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День активных действий, все задуманное ранее получится реализовать без проблем.

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