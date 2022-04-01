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Лунный календарь на неделю 4-10 апреля 2022 года

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1 апреля, 14:23
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Согласно лунному календарю, самыми сложными днями следующей недели будут понедельник, четверг и суббота
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на начало апреля 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 4-10 апреля 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 4-10 апреля 2022 года

  • 4 апреля, понедельник – 4-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – новолуние. День грехопадения, когда легко поддаться соблазнам, о которых вскоре пожалеете.

  • 5 апреля, вторник – 5-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

  • 6 апреля, среда – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

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  • 7 апреля, четверг – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

  • 8 апреля, пятница – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

  • 9 апреля, суббота – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Рак. Фаза Луны – первая четверть в 9:48. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более, чем в другие дни.

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  • 10 апреля, воскресенье – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2022 года в Украине.

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