Лунный календарь на неделю 9-15 мая 2022 года

По лунному календарю, на следующей неделе самым сложным днем будет суббота.

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину мая 2022 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня .

Какое влияние Луна оказывает на жизнь людей, какие дни обещают быть более удачными, а какие – самые опасные, узнайте из лунного календаря на период 9-15 мая 2022 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 9-15 мая 2022 года

9 мая, понедельник – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – первая четверть в 3:22. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

10 мая, вторник – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

11 мая, среда – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

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12 мая, четверг – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

13 мая, пятница – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

14 мая, суббота – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

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15 мая, воскресенье – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

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