Магнитные бури в апреле 2022 года: штормить будет уже с самого начала месяца

В апреле-2022 ожидается три мощнейшие магнитные бури, когда Солнце будет особенно агрессивным.

Когда ожидаются магнитные бури в апреле / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Какой будет середина весны в геомагнитном плане? Когда нам грозят магнитные бури? Какая геомагнитная обстановка будет на главные праздники апреля: День смеха, Благовещение, Вербное воскресенье, Пасху-2022? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на апрель в нашей статье.

Прогноз магнитных бурь на месяц будет особенно полезен метеозависимым людям, чтобы они могли в какой-то степени подготовиться и обезопасить себя от негативного воздействия Солнца. Ведь в период магнитных бурь наблюдается ухудшение самочувствия.

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Геомагнитная обстановка в апреле-2022

Самая сильная магнитная буря, достигающая уровня G1 , приходится на начало месяца – 1 и 2 апреля . Но уже в воскресенье, 3 апреля она пойдет на спад.

Следующий неспокойный период наступит через две недели – с 17 по 20 апреля ожидается не очень мощный, но затяжной геомагнитный всплеск.

Наконец, третья и последняя волна накроет Землю в конце месяца. 27 апреля магнитосфера будет напряжена, 28 и 29 апреля ожидается серьезная буря, а 30-го числа она пойдет на спад.

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Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз его активности может меняться.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2022 года

Незначительные магнитные колебания в апреле ожидаются: 3, 18, 19, 20, 27, 30 числа.

Серьезные магнитные бури возможны 1, 2, 17, 28, 29 апреля.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года.