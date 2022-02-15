Нельзя злиться и завидовать – гороскоп дня на вторник, 15 февраля

День начнется тревожно, но после обеда вернется удача в делах

День 15 февраля 2022 года четко делится на две части. До 15:00 в делах может быть беспокойство, нервотрепка, сумятица. После указанного времени все успокоится, наладится. Можно будет разложить все свои проблемы по полочкам, исправить допущенные прежде ошибки. Любые дела, начатые во второй половине дня, будут успешно завершены. Поэтому день хорош для действий, отмечают астрологи, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня".

По мнению астрологов, для успеха нужно верно спланировать свой день, правильно распределить усилия. Не спешите бросаться в омут с головой прямо с утра.

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"Начав новое дело, есть шанс его довести до ума просто и без проблем. Но шевелиться надо после обеда. Первая половина вторника продолжит тему предыдущего дня: беспокойство, тревоги, ссоры. Постепенно ситуация нормализуется. Вот тогда и надо начинать действовать", – отмечают астрологи.

Сегодня, как считают астрологи, хорошо держать разум в чистоте, стараясь ограничивать его от разного негатива. Зависть, ревность, раздражение – это то, что будет мешать вам добиваться результатов в делах и осуществлять свои желания.

15 февраля показаны любые физические упражнения. Важно не засиживаться, чем-то нагружать свой организм.

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Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 15 февраля, написано:

Надо строить планы сразу на две недели вперед.

День хорош для любых мирных дел, но нельзя завидовать.

Нельзя вести себя бесцеремонно и нагло – это к убыткам и неудачам.

Плохо переедать или напиваться – будут проблемы со здоровьем.

День считается неблагоприятным для любой сексуальной активности.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: услышать, как соседи ссорятся за стенкой – к возможным проблемам на работе.

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Цвета удачи в одежде: белый, светло-зеленый, светло-розовый.

Камни-талисманы: турмалин, шпинель – минерал, смесь оксида магния и алюминия, чаще всего бывает розового или красного цвета.

Значение сновидений: сны в ночь на вторник могут сбыться.

Каким знакам повезет: Овны, Львы, Весы.

Кому надо соблюдать осторожность: Девы, Скорпионы, Козероги.