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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Непонимание между людьми – гороскоп дня на субботу, 19 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"
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19 февраля, 06:00
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В субботу полезно больше времени проводить в одиночестве, утверждают астрологи

Человек ощущает желание творить, созидать. И творчество – лучшее, в чем можно себя реализовать в эту субботу, 19 февраля. Полезно проводить время в одиночестве, гулять, фантазировать, строить планы. Но для активных действий этот выходной день не подходит. Так считают астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня".

Они предупреждают: между людьми в субботу может царить непонимание. Легко поссориться. Иногда люди хотят сказать одно, а воспринимается это совершенно по-другому. Высока вероятность быть неверно понятым. Поэтому лучше ограничить сегодня контакты лишь самыми близким кругом – члены семьи, друзья, с которыми вы знакомы много лет.

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"День вообще связан с домом, домашним очагом, семейным уютом. Но в этот день непросто установить взаимопонимание с друзьями, родственниками, коллегами. Поэтому лучше сократить контакты, ограничившись кругом самых близких вам людей и друзей, с которыми вы знакомы много лет", – отмечают астрологи.

У вас в субботу возникнуть идея фикс. Настойчивое, непреодолимое желание. Лучше с ним все-таки бороться. Потому что под влиянием подобной идеи легко совершить ошибку, о которой вы будете потом жалеть.

Сегодня полезны прогулки, хорошо быть на свежем воздухе. А вот от дальней дороги, путешествия лучше отказаться.

Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 19 февраля, написано:

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  1. Возрастает риск отравления, в том числе алкоголем;
  2. Лучше не начинать важных дел, если вас заразила какая-то идея, нельзя немедленно браться за ее осуществление; лучше отложить на завтра;
  3. Нужно сегодня каяться и просить прощения;
  4. Полезно сидеть у костра, камина – возле живого огня, он помогает внутренне очиститься;
  5. Плохой день для любовных свиданий и клятв верности.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: увидеть паука в любое время суток – к деньгам.

Цвета удачи в одежде: красный, желтый, коричневый.

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Камни-талисманы: гагат – траурный камень, хризолит, кровавик.

Значение сновидений: сны могут сбыться, часто бывают дурные сны.

Каким знакам повезет: Близнецы, Весы, Водолей.

Кому надо соблюдать осторожность: Раки, Скорпионы, Рыбы.

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Ольга Дударенко
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Андрей Бугулов
Андрей Бугулов Астролог "Сегодня"

Автор оригинальной методики составления астрологических прогнозов. В 2002 - 2009 годы работал в украинских спецслужбах в качестве консультанта по космобиологии. Автор серии научных исследований о влиянии космобиологических ритмов на психику и физиологию человека. Говорит, что астрология - не наука, а область знания. Планеты не влияют на человека. Просто их движение и перемены в жизни на Земле происходят в едином ритме, по общим принципам. Астрология как раз и занимается изучением этих принципов.

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