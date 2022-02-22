Непростой день, когда желательно сдерживать эмоции – гороскоп на завтра, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Среда, 23 февраля, исходя из гороскопа – не самый позитивный день в календаре. Он содержит тяжелую, и при этом мощную энергетику , которая провоцирует на ссоры, выяснение отношений, авантюрные и не всегда адекватные действия.
Астрологи советуют при возникновении странных или агрессивных мыслей стараться направлять всплеск такой энергии на мирные и созидательные цели . К примеру, заняться спортом, пробежкой, уборкой в квартире. А вот сидячий образ жизни в этот день противопоказан.
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Что звезды приготовили на 23 февраля знакам зодиака
- Овны , не стоит рисковать без явной на то необходимости.
- Тельцы , будьте готовы к финансовым трудностям и не отказывайтесь от помощи.
- Близнецы , не нужно преувеличивать возникшие проблемы – они вам по силам.
- Раки , ожидание окажется сложнее, чем результат, наберитесь терпения.
- Львы , ради достижения своих желаний приходится чем-то жертвовать.
- Девы , в ваших силах помочь близким людям советом и деньгами.
- Весы , верная тактика – уступить в малом, чтобы получить большее.
- Скорпионы , ваш день пройдет на подъеме, вы сможете работать за двоих.
- Стрельцы , от правильности ваших приоритетов будет многое зависеть.
- Козероги , вы удивите окружающих своей проницательностью.
- Водолеи , вам предстоит помирить недоверчивых оппонентов.
- Рыбы , старайтесь не допускать непонимания со стороны близких.
Совет астрологов на 23 февраля
Если вы попали в разборки или же сами спровоцировали ссору, попробуйте поставить себя на место оппонента и понять его . Не нужно поддаваться общему взвинченному настроению, постарайтесь максимально сохранять душевный покой. Лучше избегать толпы. Также, возможно, вам придется бороться с проснувшимся аппетитом.
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