Непростой день, когда желательно сдерживать эмоции – гороскоп на завтра, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Ракам придется набраться терпения, а Скорпионы будут полны энтузиазма.

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Среда, 23 февраля, исходя из гороскопа – не самый позитивный день в календаре. Он содержит тяжелую, и при этом мощную энергетику , которая провоцирует на ссоры, выяснение отношений, авантюрные и не всегда адекватные действия.

Астрологи советуют при возникновении странных или агрессивных мыслей стараться направлять всплеск такой энергии на мирные и созидательные цели . К примеру, заняться спортом, пробежкой, уборкой в квартире. А вот сидячий образ жизни в этот день противопоказан.

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Что звезды приготовили на 23 февраля знакам зодиака

Овны , не стоит рисковать без явной на то необходимости.

, не стоит рисковать без явной на то необходимости. Тельцы , будьте готовы к финансовым трудностям и не отказывайтесь от помощи.

, будьте готовы к финансовым трудностям и не отказывайтесь от помощи. Близнецы , не нужно преувеличивать возникшие проблемы – они вам по силам.

, не нужно преувеличивать возникшие проблемы – они вам по силам. Раки , ожидание окажется сложнее, чем результат, наберитесь терпения.

, ожидание окажется сложнее, чем результат, наберитесь терпения. Львы , ради достижения своих желаний приходится чем-то жертвовать.

, ради достижения своих желаний приходится чем-то жертвовать. Девы , в ваших силах помочь близким людям советом и деньгами.

, в ваших силах помочь близким людям советом и деньгами. Весы , верная тактика – уступить в малом, чтобы получить большее.

, верная тактика – уступить в малом, чтобы получить большее. Скорпионы , ваш день пройдет на подъеме, вы сможете работать за двоих.

, ваш день пройдет на подъеме, вы сможете работать за двоих. Стрельцы , от правильности ваших приоритетов будет многое зависеть.

, от правильности ваших приоритетов будет многое зависеть. Козероги , вы удивите окружающих своей проницательностью.

, вы удивите окружающих своей проницательностью. Водолеи , вам предстоит помирить недоверчивых оппонентов.

, вам предстоит помирить недоверчивых оппонентов. Рыбы , старайтесь не допускать непонимания со стороны близких.

Совет астрологов на 23 февраля

Если вы попали в разборки или же сами спровоцировали ссору, попробуйте поставить себя на место оппонента и понять его . Не нужно поддаваться общему взвинченному настроению, постарайтесь максимально сохранять душевный покой. Лучше избегать толпы. Также, возможно, вам придется бороться с проснувшимся аппетитом.

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