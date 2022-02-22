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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Непростой день, когда желательно сдерживать эмоции – гороскоп на завтра, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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22 февраля, 17:30
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Ракам придется набраться терпения, а Скорпионы будут полны энтузиазма.
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака
Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Среда, 23 февраля, исходя из гороскопа – не самый позитивный день в календаре. Он содержит тяжелую, и при этом мощную энергетику , которая провоцирует на ссоры, выяснение отношений, авантюрные и не всегда адекватные действия.

Астрологи советуют при возникновении странных или агрессивных мыслей стараться направлять всплеск такой энергии на мирные и созидательные цели . К примеру, заняться спортом, пробежкой, уборкой в квартире. А вот сидячий образ жизни в этот день противопоказан.

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Что звезды приготовили на 23 февраля знакам зодиака

  • Овны , не стоит рисковать без явной на то необходимости.
  • Тельцы , будьте готовы к финансовым трудностям и не отказывайтесь от помощи.
  • Близнецы , не нужно преувеличивать возникшие проблемы – они вам по силам.
  • Раки , ожидание окажется сложнее, чем результат, наберитесь терпения.
  • Львы , ради достижения своих желаний приходится чем-то жертвовать.
  • Девы , в ваших силах помочь близким людям советом и деньгами.
  • Весы , верная тактика – уступить в малом, чтобы получить большее.
  • Скорпионы , ваш день пройдет на подъеме, вы сможете работать за двоих.
  • Стрельцы , от правильности ваших приоритетов будет многое зависеть.
  • Козероги , вы удивите окружающих своей проницательностью.
  • Водолеи , вам предстоит помирить недоверчивых оппонентов.
  • Рыбы , старайтесь не допускать непонимания со стороны близких.

Совет астрологов на 23 февраля

Если вы попали в разборки или же сами спровоцировали ссору, попробуйте поставить себя на место оппонента и понять его . Не нужно поддаваться общему взвинченному настроению, постарайтесь максимально сохранять душевный покой. Лучше избегать толпы. Также, возможно, вам придется бороться с проснувшимся аппетитом.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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