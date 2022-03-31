Новолуние 1 апреля-2022: что нельзя делать в этот день

Это новолуние совпадает с первым днем апреля-2022 и пройдет под импульсивным знаком Овна.

Новолуние 1 апреля 2022: чем интересно и что нельзя делать / Фото: Pexels, Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Завтра, в пятницу, 1 апреля , состоится очередное весеннее новолуние в 2022 году. Чем примечателен этот день, какие особенности и опасности таит в себе, чем можно заниматься, а что лучше не делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Особенности новолуния 1 апреля

Утром 1 апреля, в 9:25 по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет на стыке 30-го и 1-го лунных дней, под знаком зодиака Овен.

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Новолуние, с точки зрения астрономии , представляет собой фазу Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

По мнению астрологов, период новолуния важен в жизни людей, потому что в это время как раз происходит закладывание целей и задач на будущее . А еще это благоприятный период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

В фазу новолуния полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать, озвучивать, чего вы хотите и о чем мечтаете. А если это желание всеобщее и коллективное – его сила увеличивается многократно.

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Новолуние, наступающее в знаке Овна , способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей. Этот знак действует на людей с повышенной импульсивностью и опрометчивостью. Имейте в виду, что под влиянием Овна люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости.

Что нельзя делать во время новолуния 1 апреля

Луна в Овне способствует стремительному решению накопившихся проблем, освобождению от того, что мешало жить.

накопившихся проблем, освобождению от того, что мешало жить. Повышенная эмоциональность может привести к необдуманным решениям и резким действиям , о которых впоследствии можно пожалеть.

, о которых впоследствии можно пожалеть. Желательно освободить себя на этот период от тяжелых физических нагрузок .

. В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.

. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней. Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла , потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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