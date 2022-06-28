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Новолуние 29 июня-2022: что нельзя делать в этот день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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28 июня, 18:14
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Завтрашнее новолуние способно заставить людей погрузиться в свой внутренний мир.
Новолуние 29 июня-2022: чем интересно и что нельзя делать
Новолуние 29 июня-2022: чем интересно и что нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 29 июня, произойдет первое летнее новолуние в 2022 году . Чем интересен этот день, какие особенности и опасности в нем таятся, чем можно заниматься, а что лучше не делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Особенности новолуния 29 июня

Новолуние пройдет 29 июня, в 5:53 по киевскому времени на стыке 30-го и 1-го лунных дней, под знаком зодиака Рак.

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Новолуние – это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Астрологи называют период новолуния очень важным в жизни людей, потому что в это время происходит закладывание целей и задач на будущее . А еще это благоприятный период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

Новолуние, наступающее в знаке Рак , может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Рак способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.

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В дни Рака желательно обеспечить себе уютную и комфортную обстановку , к примеру, заняться наведением порядка на рабочем месте или созданием уюта в доме. Это не помешает погрузиться в свой внутренний мир, который становится ярким и красочным.

Что нельзя делать во время новолуния 29 июня

  • В дни Рака настроение приобретает неустойчивый характер, а в поведении нет стабильности – поэтому важно не спешить действовать , не продумав и не просчитав все наперед.
  • В этот период лучше не принимать ответственных решений , чтобы в дальнейшем не пожалеть об этом.
  • В дни Рака нельзя идти на риск или совершать неоправданные жертвы.
  • Не стоит давать деньги взаймы , потому что придется долго ждать возврата.
  • Следует освободить себя на этот период от тяжелых физических нагрузок .
  • В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла , потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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