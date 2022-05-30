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Новолуние 30 мая-2022: что нельзя делать в этот день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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30 мая, 10:05
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Сегодняшнее новолуние отличается импульсивностью и непредсказуемостью в принятии решений.
Новолуние 30 мая 2022: чем интересно и что нельзя делать
Новолуние 30 мая 2022: чем интересно и что нельзя делать / Фото: Unsplash

Сегодня, 30 мая, состоится последнее весеннее новолуние в 2022 году. Чем примечателен этот день, какие особенности и опасности таит в себе, чем можно заниматься, а что лучше не делать в эту фазу Луны, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Особенности новолуния 30 мая

Итак, новолуние пройдет 30 мая в 14:31 по киевскому времени на стыке 30-го и 1-го лунных дней, под знаком зодиака Близнецы.

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Новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

По мнению астрологов, период новолуния важен в жизни людей, потому что в это время как раз происходит закладывание целей и задач на будущее . А еще это благоприятный период для накопления сил на новые свершения и важные дела.

В фазу новолуния полезно формулировать свои желания и стремления , визуализировать, писать, рисовать, озвучивать, чего вы хотите и о чем мечтаете. А если это желание всеобщее и коллективное – его сила увеличивается многократно.

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Новолуние, наступающее в знаке Близнецы , может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Близнецы способны сделать людей более активными, деятельными, подвижными и веселыми. Этот легкий, воздушный, разговорчивый знак зодиака способствует общению, знакомствам и помогает без особого труда найти общий язык с окружающими.

В дни Близнецов благоприятно общаться со знакомыми и незнакомыми людьми, а также совершать короткие поездки и перемещения, не ради каких-то конечных целей, а просто, чтобы удовлетворить потребность в насыщении впечатлениями. Из занятий лучше всего подойдут те, которые не требуют особой концентрации внимания и больших временных затрат.

Что нельзя делать во время новолуния 30 мая

  • Важные решения в сфере бизнеса и карьерного роста лучше отложить на другое время, потому что, поддавшись мимолетному порыву, люди рискуют наделать ошибок, о которых впоследствии будут жалеть.
  • Если же перенести дела не получается, не стоит затягивать с их решением долгими раздумьями – это изнуряет и утомляет, а импульсивность принесет больше пользы.
  • Не нужно хвататься за несколько дел одновременно – вы не сможете их довести до конца, и они отправятся в долгий ящик до наступления подходящего настроения.
  • Следует освободить себя на этот период от тяжелых физических нагрузок .
  • В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать спустя пару дней.
  • Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла , потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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