Полнолуние 14 июня: как привлечь богатство

Сегодня, 14 июня – день полнолуния. Оно состоится в 14:52 по киевскому времени в созвездии Стрельца и, по мнению астрологов, способно сделать людей богаче и счастливее . Главное – знать нужные ритуалы на богатство и удачу.
Как правильно воспользоваться энергией Луны в ее переломную фазу, рассказано в блоге chudesa_vokrug_nas в Инстаграм. Хотите проверить на себе силу и влияние полнолуния? Тогда не затягивайте с обрядами и заговорами.
Как привлечь богатство на Луну
- Когда стемнеет, нужно зажечь свечу , взять бумажные купюры, монеты и кошелек.
- Откройте кошелек и наполните его лунным светом .
- Затем кладите в него по одной купюре или монете и каждый раз произносите заговор: "В мой кошелек придешь – из него не уйдешь".
- Повторяете ритуал, пока кошелек не наполнится .
- Положите кошелек в пятно лунного света и не гасите свечу.
- Пользоваться деньгами можно с 18-го дня от момента проведения ритуала.
Как приворожить деньги на воду
- Дождитесь темноты .
- Подготовьте 7 монет .
- Положите их в стакан с водой .
- Поставьте стакан так, чтоб на него падал лунный свет .
- Произнесите заговор : "Луна и чаша полны, монеты сияют, грудой сыплются, в карманах прибавляются".
- Заряженные во время ритуала деньги – это талисман , который нужно носить в кошельке и нельзя тратить.
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