Полнолуние 14 июня: как привлечь богатство

Если правильно воспользоваться энергетикой полнолуния, можно разбогатеть и привлечь удачу в жизнь.

Как привлечь деньги во время полнолуния / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 июня – день полнолуния. Оно состоится в 14:52 по киевскому времени в созвездии Стрельца и, по мнению астрологов, способно сделать людей богаче и счастливее . Главное – знать нужные ритуалы на богатство и удачу.

Как правильно воспользоваться энергией Луны в ее переломную фазу, рассказано в блоге chudesa_vokrug_nas в Инстаграм. Хотите проверить на себе силу и влияние полнолуния? Тогда не затягивайте с обрядами и заговорами.

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Как привлечь богатство на Луну

Когда стемнеет, нужно зажечь свечу , взять бумажные купюры, монеты и кошелек. Откройте кошелек и наполните его лунным светом . Затем кладите в него по одной купюре или монете и каждый раз произносите заговор: "В мой кошелек придешь – из него не уйдешь". Повторяете ритуал, пока кошелек не наполнится . Положите кошелек в пятно лунного света и не гасите свечу. Пользоваться деньгами можно с 18-го дня от момента проведения ритуала.

Обряды на привлечение богатства и благополучия / Фото: Unsplash

Как приворожить деньги на воду

Дождитесь темноты . Подготовьте 7 монет . Положите их в стакан с водой . Поставьте стакан так, чтоб на него падал лунный свет . Произнесите заговор : "Луна и чаша полны, монеты сияют, грудой сыплются, в карманах прибавляются". Заряженные во время ритуала деньги – это талисман , который нужно носить в кошельке и нельзя тратить.

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