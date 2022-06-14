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Полнолуние 14 июня: как привлечь богатство

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 июня, 10:40
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Если правильно воспользоваться энергетикой полнолуния, можно разбогатеть и привлечь удачу в жизнь.
Как привлечь деньги во время полнолуния
Как привлечь деньги во время полнолуния / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 14 июня – день полнолуния. Оно состоится в 14:52 по киевскому времени в созвездии Стрельца и, по мнению астрологов, способно сделать людей богаче и счастливее . Главное – знать нужные ритуалы на богатство и удачу.

Как правильно воспользоваться энергией Луны в ее переломную фазу, рассказано в блоге chudesa_vokrug_nas в Инстаграм. Хотите проверить на себе силу и влияние полнолуния? Тогда не затягивайте с обрядами и заговорами.

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Как привлечь богатство на Луну

  1. Когда стемнеет, нужно зажечь свечу , взять бумажные купюры, монеты и кошелек.
  2. Откройте кошелек и наполните его лунным светом .
  3. Затем кладите в него по одной купюре или монете и каждый раз произносите заговор: "В мой кошелек придешь – из него не уйдешь".
  4. Повторяете ритуал, пока кошелек не наполнится .
  5. Положите кошелек в пятно лунного света и не гасите свечу.
  6. Пользоваться деньгами можно с 18-го дня от момента проведения ритуала.

Обряды на привлечение богатства и благополучия
Обряды на привлечение богатства и благополучия / Фото: Unsplash

Как приворожить деньги на воду

  1. Дождитесь темноты .
  2. Подготовьте 7 монет .
  3. Положите их в стакан с водой .
  4. Поставьте стакан так, чтоб на него падал лунный свет .
  5. Произнесите заговор : "Луна и чаша полны, монеты сияют, грудой сыплются, в карманах прибавляются".
  6. Заряженные во время ритуала деньги – это талисман , который нужно носить в кошельке и нельзя тратить.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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