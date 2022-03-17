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Полнолуние 18 марта в канун весеннего равноденствия: что нельзя делать

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17 марта, 11:35
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Воронья Луна делает людей более ответственными, дисциплинированным и скрупулезными.
Полнолуние 18 марта: Воронья Луна благоприятна для точной работы
Полнолуние 18 марта: Воронья Луна благоприятна для точной работы / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

18 марта, незадолго до Дня весеннего равноденствия, которое выпадает на 20 марта, наступит первое весеннее полнолуние в 2022 году. Чем уникален этот период, как правильно себя вести, что можно, а что не нужно делать, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 18 марта

Итак, утром 18 марта, в 9 часов 18 минут по киевскому времени состоится полнолуние, которое имеет сразу несколько названий: Воронья Луна, Штормовая Луна, Луна Ветров, Луна Семян, Сочная Луна, а также Постная Луна. Последнее название оправдано тем, что в этот период как раз проходит Великий пост – самый длительный и суровый в году.

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Полнолуние 18 марта пройдет под знаком зодиака Дева , который способствует практичному и рациональному настроению. Дева делает людей более ответственными и дисциплинированными. В это время легче идет работа, требующая большой точности действий, внимательности и сосредоточенности.

Помните, что в период полнолуния и несколько дней после него люди не всегда могут принимать правильные решения , а потому подвержены ошибкам.

Как себя вести во время полнолуния 18 марта

  • Полнолуние под знаком Девы подходит для работы, где требуется точность вплоть до педантичности, семь раз отмерить, прежде чем отрезать.
  • Хорошо пройдут финансовые, торговые, банковские операции , варианты ошибок в расчетах сведены к минимуму.
  • Знак Девы заставляет более внимательно относиться к мелочам, которые в другие дни кажутся совершенно неважными.
  • В этот период благоприятно учиться, познавать новое, повышать квалификацию – знания будут легко усваиваться.

Что нельзя делать во время полнолуния 18 марта

  • В дни Девы есть риск поссориться по пустякам : люди придираются друг к другу, а за мелочами часто упускают главное.
  • Также велик риск достать окружающих своим занудством .
  • Большая вероятность ошибок , о которых впоследствии придется пожалеть.
  • Нельзя заниматься серьезными делами , принимать важные решения, совершать глобальные шаги – будет сложно предугадать последствия.
  • Также не нужно начинать новые дела – они не принесут ожидаемого результата.

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