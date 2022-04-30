Сегодня затмение и новолуние: чем опасна Черная луна в самую черную Вальпургиеву ночь

Уникальный день новолуния 30 апреля пропитан невероятной мистический силой, которая поможет сбыться желаниям.

Новолуние и затмение 30 апреля: особенности мистического дня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня ночью, 30 апреля, в 23:29 состоится очередное весеннее новолуние в 2022 году. Но это совершенно необычное новолуние. Какие у него особенности, чем оно интересно, почему день может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, читайте в нашей статье.

Особенности новолуния 30 апреля

Итак, чем примечателен этот день новолуния.

Реклама

Во-первых, сегодня произойдет первое в 2022 году солнечное затмение . Оно наступит на стыке 29-го и 1-го лунных дней в 23 часа 29 минут по киевскому времени под знаком Телец. В период действия этого знака люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными. Затмение в последний день апреля под Тельцом поставит перед людьми четкие и осязаемые цели, которые можно достичь. Также оно затронет вопросы, связанные с личными финансами, ценностями, чувством собственного достоинства и стремлением к безопасности.

. Оно наступит на стыке 29-го и 1-го лунных дней в 23 часа 29 минут по киевскому времени под знаком Телец. В период действия этого знака люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными. Затмение в последний день апреля под Тельцом поставит перед людьми четкие и осязаемые цели, которые можно достичь. Также оно затронет вопросы, связанные с личными финансами, ценностями, чувством собственного достоинства и стремлением к безопасности. Во-вторых, это новолуние получило название Черная луна , что лишь добавляет ему мистицизма. На самом деле такой астрономический термин означает второе по счету новолуние в одном календарном месяце. Согласитесь, в году не так часто на один месяц выпадает по два новолуния. Последний раз это было 30 августа 2019 года.

, что лишь добавляет ему мистицизма. На самом деле такой астрономический термин означает второе по счету новолуние в одном календарном месяце. Согласитесь, в году не так часто на один месяц выпадает по два новолуния. Последний раз это было 30 августа 2019 года. В-третьих, в 2022 году апрельская ночь новолуния, т.е. самая темная и безлунная, совпала с Вальпургиевой ночью . А ведь Вальпургия еще со времен средневековья, помимо праздника плодородия, прославилась тем, что это время пиршества нечистой силы. Считалось, что в эту ночь ведьмы слетаются со всех уголков земли на свой шабаш на священную лысую гору. В народе верили, что именно в ночь на 1 мая открывались границы между мирами.

Новолуние 30 апреля: что можно и нельзя делать

Не стоит принимать ответственные решения в сфере бизнеса и карьерного роста.

В делах из-за упрямства и замедленности реакции можно допустить явные промашки и ошибки, которые впоследствии будет сложно исправить.

Хорошо строить планы, но еще рано приступать к их реализации.

В новолуние полезно проводить очищение организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.

В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.

Благоприятно в новолуние заниматься самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.

Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.

В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май-2022, по которому вы можете узнать благоприятные дни месяца. Также мы рассказывали, какие знаки зодиака в мае-2022 будет сопровождать удача.