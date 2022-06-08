Спадет ли жара? Синоптики дали прогноз погоды

Стране следует приготовиться к изменению температуры

Украинцам стоит взять на улицу бутылку с водой и головной убор/Фото: коллаж: "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 8 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, порадует жителей страны. Сегодня температура воздуха будет высокой — такой, которая присуща лету. В этот день жители всех областей могут оставить зонтики дома, поскольку он не понадобится. Однако стоит не забыть с собой головной убор, который спасет от солнца.

Какая будет погода в Украине и Киеве сегодня, 8 июня?

Сегодня в Украине столбики термометров будут колебаться от 25 до 30 градусов тепла. По всей территории страны ожидается ясная погода без дождей. Ветер – юго-восточный, 3-8 м/с.

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На западе столбики термометров будут колебаться от 25 до 29 градусов тепла. На востоке нашей страны прогнозируют +26...+29 градусов.

В северных регионах – 25-29 градусов тепла. На юге ожидается 25-30 градусов выше нуля.

В Киеве прогнозируют ясную погоду, без осадков, 26-28 градусов тепла, а в Симферополе тоже будет сухо и тепло – +26…+28 градусов.

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Стоит отметить, что по сравнению со вчерашним днем температура в Украине повысится.

Некоторым людям в жару очень тяжело. Поэтому следует придерживаться определенных советов. К примеру, дома или в офисе используйте увлажнители воздуха, подойдет и обычный пульверизатор. Жару облегчат комнатные растения с большими листьями, например, фикусы. При опрыскивании водой они долго остаются влажными и остужают воздух. Наклейте на окна пленку из фольги, она лучше защищает комнату от солнечных лучей, чем шторы. Не открывайте окна в полуденное время. Если нет кондиционера, используйте вентилятор. Поставьте под поток воздуха бутылки с замороженной водой и периодически меняйте их. Замените лампы накаливания на светодиодные — они выделяют гораздо меньше тепла. Ежедневно проводите влажную уборку. Меньше готовьте на плите и в духовке.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

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