Три самых болезненных знака зодиака: гороскоп для всех

Узнайте, у кого плохой иммунитет и склонность к болезням согласно гороскопу

Самые болезненные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых недовольных знаках зодиака, которым просто невозможно угодить. Также вы можете узнать о людях, у которых, согласно гороскопу , чрезвычайно развито предчувствие и они способны предвидеть различные жизненные обстоятельства.

Астрологи назвали три самых болезненных знака зодиака , у которых слабое здоровье и плохой иммунитет и которые чаще болеют, чем здравствуют.

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рак – достаточно болезненный знак зодиака. У этих людей возможны проблемы с глазами, в частности – со зрением. Кроме того, Раки подвержены инсультам и инфарктам. А еще у Раков часто проявляются наследственные заболевания .

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Лев по натуре своей – лидер, предпочитающий бывать в центре всеобщего внимания. Часто Львы жертвуют своим здоровьем ради дела или карьеры. Поэтому со временем наживают множество болячек, в частности – проблемы с сердцем и позвоночником.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы имеют множество серьезных проблем со здоровьем, а кроме того – у них завышенная мнительность . Они придумают себе болезнь, даже если ее нет. Наиболее слабые органы Рыб: лимфатическая система, нервная систем и почки.

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Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.