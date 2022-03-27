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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых красивых знака зодиака: от кого глаз не отвести

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27 марта, 19:06
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Узнайте, кого по гороскопу считают самым неотразимым, притягательным и красивым знаком зодиака.
Самые красивые знаки зодиака
Самые красивые знаки зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ни для кого не секрет, что расположение звезд на небе влияет не только на характер человека, но и на его внешние данные . Разумеется, понятие "нравится – не нравится" может быть очень субъективно, но все-таки существуют и общие критерии, по которым все дружно решают – вот это красавчик!

А потому многие люди задаются вопросом, какие знаки зодиака считаются самыми красивыми , притягательными и обворожительными. На кого можно смотреть, не отводя глаз? Кем хочется без конца любоваться? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе.

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Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Одним из наиболее привлекательных внешне знаков зодиака часто называют Стрельца – и не зря. Обычно люди, рожденные под этим созвездием, от природы внешне гармонично сложены, имеют правильные черты, яркую внешность и другие данные, а также неустанно следят за своим видом, что позволяет им без проблем претендовать на это звание. Перфекционисты по натуре, Стрельцы прекрасно знают свои сильные стороны и умеют их правильно преподнести и мастерски использовать.

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Заслуженно звание красавчика получили представители знака Весы. Мода, стиль, одежда – все это не важно, второстепенно и отходит на дальний план перед природной привлекательностью, изяществом, неподдельной силой харизмы и очарования этих людей. На них все смотрится эффектно, их слова – убедительны, а сами Весы становятся центром внимания благодаря наполненности и богатстве своей натуры, любви и жизнерадостности. Да, представители этого знака зодиака умеют очаровывать и максимально использовать свои эффектные внешние данные.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Близнецы вас не впечатлили? Это потому, что вы с ними не пообщались. Имейте в виду, как только они обратят на вас свой взор и откроют рот для первого слова – вы окажетесь в их плену и уже навряд ли освободитесь от этих прекрасных чар. Это не наигранность! Близнецам свойственна удивительная гармоничность с окружающим миром , мощная и светлая энергетика, легкость, с которой они идут по жизни, общаются с людьми и притягивают к себе. Они обладают особым шармом и магнетизмом и по праву считаются самыми красивыми в зодиакальном кругу.

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака самые мужественные.

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