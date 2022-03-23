Три самых мудрых знака зодиака: у кого просить совет в трудную минуту

Узнайте, кто сохраняет чистый разум в самых сложных жизненных обстоятельствах

Самые мудрые знаки зодиака / Фото: Depositphotos

В условиях военных действий очень сложно держать себя в руках, быть мужественным и размеренным. Несмотря на сложный эмоциональный фон, нам всем необходимо принимать оптимальные решения, ведь от них зависит наше будущее. Кому сохранять спокойствие и чистый разум будет легче – самые мудрые знаки зодиака – далее в материале.

Водолей

Водолеи склонны к анализу и накоплению опыта. В своем большинстве они не будут наступать на одни и те же грабли, так как реалистично смотрят на происходящее и уважают, прежде всего, самих себя. Водолеи продумывают жизнь на два шага вперед, именно у них лучше всего просить совет в сложной ситуации.

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Близнецы

Представители данного знака зодиака всегда будут смотреть на одну и ту же ситуацию с разных сторон, пытаясь тщательно взвесить все за и против. Долго обдумывают свои решения, хотя по своей натуре склонны к излишней эмоциональности. Возможно, поэтому Близнецы – одни из тех, кто сложнее всего переносит войну.

Телец

Практичность – второе имя Тельцов. К любому вопросу они будут подходить осознанно и ответственно, довольно критично отзываясь о тех, кто принимает решения на эмоциях. Именно рациональность, а порой даже педантичность помогают Тельцам оставаться на высоте при любых обстоятельствах.

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