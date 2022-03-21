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Три самых мужественных знаков зодиака: кто они

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21 марта, 22:44
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Узнайте, кого по гороскопу называют самым мужественным, смелым, надежным и притягательным для женщин.
Самые мужественные знаки зодиака
Самые мужественные знаки зодиака / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

В бою – героический, в семье – надежный, в отношениях – очаровательный, в общении – харизматичный. Кто из знаков зодиака обладает качествами, которые характеризуют его как наиболее мужественного и привлекательного для женщин? С кем из них можно чувствовать себя как за каменной стеной? Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе.

Лев

Представители этого знака могут похвастаться не только своей природной смелостью, но еще и прирожденной мужественностью . Царственный Лев вальяжен, самолюбив и, безусловно, властен. Под его влияние с радостью может попасться любая женщина и будет очарована исходящей от него энергией силы и уверенности в себе. При этом Лев беспощаден к противнику, и не нуждается в том, чтобы доказывать всем, кто лидер в коллективе и хозяин в доме.

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Скорпион

Представители знака Скорпион не понаслышке отличаются сильным и волевым характером, присутствием духа в опасных ситуациях, уверенностью в себе, решительность и беспощадность к оппонентам и соперникам. При этом они источают непреодолимый шарм, граничащий с эпатажем, который так чарует женщин. Редко кому удается устоять перед рискованностью и страстностью Скорпиона – он просто безупречен.

Стрелец

И вновь Стрелец оправдывает звание "самый-самый". После непревзойденного солдата и воина настал черед вершины в рейтинге мужественности . Независимый, отважный и рисковый характер этого знака зодиака подкупает мужчин, стремящихся завоевать дружбу Стрельца, и покоряет женщин, без оглядки влюбленных в такого красавца. И при всей своей грозности Стрельцы являются жизнерадостными оптимистами.

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