Три самых начитанных знака зодиака: гороскоп для всех

Узнайте, кто больше всего любит читать и узнавать новое, согласно гороскопу.

Самые начитанные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых недовольных знаках зодиака, которым, согласно гороскопу , просто невозможно ничем угодить. А еще вы можете узнать, у каких людей чрезвычайно развито предчувствие, и они могут заранее предвидеть различные жизненные обстоятельства.

Но не стоит рассчитывать лишь на свою интуицию. Многие знаки зодиака черпают знания вовсе не от внутреннего голоса, а из реальных источников информации , которыми являются книги.

Реклама

Астрологи назвали три самых начитанных знака зодиака , которые больше всего любят узнавать новое.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Львы – весьма развитые и эрудированные представители зодиакального круга. Также они большие поклонники мотивирующей литературы. При этом Лев имеет отличительную способность читать параллельно несколько книг и не путаться в сюжетах, сводках, стилях и направлениях. Литература может быть как из одной области, так и совершенно разная по направленности.

Реклама

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Терпеливые и сообразительные Козероги неустанно повышают свой уровень . Главный источник знаний для них – это литература. Козероги привыкли трудиться, но не только физически, а с применением сообразительности и интеллекта, который как раз и дается через прочтение большого количества книг на самую разную тематику.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Водолеев, наделенных незаурядным умом и интеллектом, часто называют рекордсменами по количеству книг в домашней библиотеке. И это справедливо, потому что, большая часть ими уже прочитана и проштудирована. Эти люди способны читать запоем, где и когда угодно : на работе, во время отдыха, в дороге, за обеденным столом и просто на ходу.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.