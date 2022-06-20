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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три самых начитанных знака зодиака: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 июня, 20:00
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Узнайте, кто больше всего любит читать и узнавать новое, согласно гороскопу.
Самые начитанные знаки зодиака
Самые начитанные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых недовольных знаках зодиака, которым, согласно гороскопу , просто невозможно ничем угодить. А еще вы можете узнать, у каких людей чрезвычайно развито предчувствие, и они могут заранее предвидеть различные жизненные обстоятельства.

Но не стоит рассчитывать лишь на свою интуицию. Многие знаки зодиака черпают знания вовсе не от внутреннего голоса, а из реальных источников информации , которыми являются книги.

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Астрологи назвали три самых начитанных знака зодиака , которые больше всего любят узнавать новое.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Львы – весьма развитые и эрудированные представители зодиакального круга. Также они большие поклонники мотивирующей литературы. При этом Лев имеет отличительную способность читать параллельно несколько книг и не путаться в сюжетах, сводках, стилях и направлениях. Литература может быть как из одной области, так и совершенно разная по направленности.

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Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Терпеливые и сообразительные Козероги неустанно повышают свой уровень . Главный источник знаний для них – это литература. Козероги привыкли трудиться, но не только физически, а с применением сообразительности и интеллекта, который как раз и дается через прочтение большого количества книг на самую разную тематику.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Водолеев, наделенных незаурядным умом и интеллектом, часто называют рекордсменами по количеству книг в домашней библиотеке. И это справедливо, потому что, большая часть ими уже прочитана и проштудирована. Эти люди способны читать запоем, где и когда угодно : на работе, во время отдыха, в дороге, за обеденным столом и просто на ходу.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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