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Три самых невлюбчивых знака зодиака: кто они

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18 апреля, 21:50
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Узнайте, от кого по гороскопу практически невозможно услышать признания в любви.
Самые невлюбчивые знаки зодиака
Самые невлюбчивые знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали, какие знаки можно назвать по-настоящему самыми влюбчивыми, а также кто считается самым сексуальным. Но есть и другая характеристика, которая зависит от гороскопа .

Предлагаем вам познакомиться с представителями гороскопа, которые редко влюбляются . Вряд ли вы услышите от них слова любви, а даже если так, то есть сомнения, что они будут искренними. Итак, астрологи назвали самых невлюбчивых представителей зодиакального круга .

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

По своей природе Близнецы – знак многогранный . Он с легкостью жонглирует общением, знакомствами, а также отношениями. Мало кто знает, что на самом деле в голове у Близнецов, потому что они могут изменить свою точку зрения, при этом свято в нее веря. Близнецам важно, чтобы любовь, которая с ними приключится, никогда не устаревала и не становилась скучной.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Было бы несправедливо утверждать, что этот знак вообще никого не любит. Девы могут совершенно искренне влюбиться, но всего один раз в жизни , да и то, не с первого взгляда, а в партнера, которого знают давным-давно и успели убедиться в собственном правильном выборе. В остальном же отношения для Дев не представляют ничего серьезного, и они легко обходятся без высших чувств.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Общеизвестно, что в романтических делах Скорпион – самый брутальный и сексуальный представитель зодиакального сообщества. Но за всей этой яркой оберткой часто скрывается человек, которому очень сложно влюбиться по-настоящему . Ему требуется время, чтобы расслабиться и почувствовать себя готовым к серьезным чувствам и говорить от чистого сердца о любви.

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Ранее мы рассказывали, кто три самых мужественных знака зодиака.

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