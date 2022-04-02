Три самых сексуальных знака зодиака: кто они

Узнайте, кто по гороскопу считается самым страстным, притягательным и желанным.

Самые сексуальные знаки зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Мы уже рассказывали, какие знаки входят в число самых красивых людей, от которых просто невозможно оторвать взгляд . На этом причуды и непредсказуемость гороскопа не заканчивается. Настал черед узнать, кого звезды наградили притягательностью и сексуальным магнетизмом, перед которым сложно устоять. Читайте мнение астрологов в нашем гороскопе.

Астрологи назвали самых сексуальных представителей зодиакального круга . Привлекательность человека зависит от множества деталей – внешности, харизмы, чувства юмора. У каждого свои преимущества, которыми знаки зодиака умеют мастерски пользоваться и сводить с ума окружающих.

Реклама

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Прекрасное и тонкое чувство юмора, а также природная обаятельность делают Раков необыкновенно привлекательными и сексуальными. Кроме того, представители этого знака точно знают толк в романтике и любви, поэтому считаются хорошими любовниками. Желание радовать своего партнера делает Рака еще более сексуальным и желанным.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Лев считается очень сексуальным знаком зодиака, который обладает невероятной харизмой . Представители этого знака зодиака оптимистичны, знают, как веселиться, заводить новые знакомства, и пользуются этим сполна. Их любят, боготворят и желают еще и за то, что они очень заботливы – многие именно это находят в них сексуальным.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Скорпиона смело можно назвать самым брутальным, страстным и сексуальным знаком зодиака из-за его способности, как магнитом, притягивать к себе других людей. Этот знак часто пользуется своим талантом, чтобы получить желаемое. Большое количество внимания дает ему уверенность в себе и своей сексуальности.

Реклама

Ранее мы рассказывали, кто три самых мужественных знака зодиака.