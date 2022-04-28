Три знака, которых в мае 2022 будет сопровождать удача

Прогноз астролога – у каких знаков зодиака май 2022 года окажется наиболее везучим

Самые везучие знаки зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Предстоящий май-2022 вряд ли сможет порадовать спокойствием и стабильностью. Но все-таки есть люди, для которых он окажется благополучным во многих сферах жизни.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в мае-2022 будет везти больше, чем другим. Они окажутся намного удачливее, благополучнее, богаче и счастливее. За счет чего их ждет удача, читайте в нашем прогнозе.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

В финансовой сфере у Близнецов будет все на удивление стабильно . При этом лучше ничего не менять ни в какую сторону, чтобы не нарушить равновесие. Вас ждет удача в профессиональной деятельности и при этом, несмотря на серьезную конкуренцию. Также май – отличный период с точки зрения популярности и востребованности в обществе.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если вы не намерены сидеть, сложа руки, то можете в конце весны рассчитывать на достойную награду за свои труды . К вам придет долгожданное обогащение, и вы на какое-то время сможете позволить себе не думать о деньгах. Удача улыбнется и в других сферах: одинокие Львы встретят любовь, а у семейных это чувство укрепится еще сильнее.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Скорпионы будут просто удивлены свалившейся на них удаче , потому что особо на нее не рассчитывали в мае. Это особенно приятно. На вас посыплются заманчивые предложения с приличными гонорарами, так что вы сможете даже выбирать наиболее понравившиеся. Ваше здоровье достойно зависти, вы на долгое время забудете о болезнях.

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