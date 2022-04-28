Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака, которых в мае 2022 будет сопровождать удача

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 апреля, 19:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Прогноз астролога – у каких знаков зодиака май 2022 года окажется наиболее везучим
Самые везучие знаки зодиака
Самые везучие знаки зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Предстоящий май-2022 вряд ли сможет порадовать спокойствием и стабильностью. Но все-таки есть люди, для которых он окажется благополучным во многих сферах жизни.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в мае-2022 будет везти больше, чем другим. Они окажутся намного удачливее, благополучнее, богаче и счастливее. За счет чего их ждет удача, читайте в нашем прогнозе.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

В финансовой сфере у Близнецов будет все на удивление стабильно . При этом лучше ничего не менять ни в какую сторону, чтобы не нарушить равновесие. Вас ждет удача в профессиональной деятельности и при этом, несмотря на серьезную конкуренцию. Также май – отличный период с точки зрения популярности и востребованности в обществе.

Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Если вы не намерены сидеть, сложа руки, то можете в конце весны рассчитывать на достойную награду за свои труды . К вам придет долгожданное обогащение, и вы на какое-то время сможете позволить себе не думать о деньгах. Удача улыбнется и в других сферах: одинокие Львы встретят любовь, а у семейных это чувство укрепится еще сильнее.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Скорпионы будут просто удивлены свалившейся на них удаче , потому что особо на нее не рассчитывали в мае. Это особенно приятно. На вас посыплются заманчивые предложения с приличными гонорарами, так что вы сможете даже выбирать наиболее понравившиеся. Ваше здоровье достойно зависти, вы на долгое время забудете о болезнях.

Реклама

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака избавятся от всех проблем в 2022 году. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они умеют зарабатывать
Богатые знаки зодиака
Водолей
Водолей
Дева
Дева
Стрельц
Стрельц
1 /2
Кто еще?
Магнитные бури в мае
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
Выходные и праздники в мае
Когда отдыхаем?
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
25 апреля — 1 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Лунные дни в мае
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять