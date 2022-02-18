Три знака, которым повезет с деньгами на будущей неделе – 21-27 февраля

Если кто-то получит награду за нелегкий труд, то другим она придет благодаря везению – прогноз астролога

Три знака, которым повезет с деньгами на будущей неделе / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Начало предстоящей недели 21-27 февраля может стать непростым в финансовом плане для многих знаков зодиака и сопровождаться различными кризисными явлениями в тех сферах жизни, которые связаны с материальным достатком.

Астрологи предупреждают, что на протяжении всей рабочей недели не следует сорить деньгами , а особенно не стоит тратиться на предметы роскоши, экзотическую еду и развлечения. Следите за стабильность своего бюджета, развивайте инвестиции в будущее – вот тогда вы сможете пожинать достойные плоды.

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Также это время не слишком подходящее для монотонной и однообразной работы – такую не все выдержат, и она не принесет желаемого дохода. Проще сменить род деятельности и поискать более подходящие варианты заработка , а саму работу – более комфортную и интересную.

Бизнес-гороскоп на следующую неделю не одинаковый для всех. Некоторым знакам зодиака в период 21-27 февраля повезет гораздо больше , чем остальным.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Этому знаку важно обратить более пристальное внимание на сферу своей деятельности, а также активность внутри нее. Недостаточно проявить себя просто как исполнительного сотрудника. Вы должны продемонстрировать, что вы специалист, наделенный незаурядными талантами. В этом случае вы будете на высоте, и появятся все шансы получить повышение – то ли в деньгах, то ли в должности.

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Достигнув такого успеха, не расслабляйтесь и не останавливайтесь. Ведь важно еще и удержаться на новой высоте. Так что свободного времени на первых порах у вас станет меньше, но зато оно будет хорошо оплачиваться. Отдыхать вы будете в отведенные выходные.

Весы (24 сентября – 23 октября)

У представителей знака Весов финансовая сторона обещает пойти в гору. И все благодаря успешному развитию бизнеса и открытию для себя новой сферы. Возможно, вы ранее сделали какие-то вложения, и эти инвестиции, наконец, удачно выстрелят в ближайшее время. Так что вы можете рассчитывать на новые источники дохода, помимо старых и стабильных.

А вот затраты у вас ожидаются мизерные по сравнению с предыдущим периодом, что позволит накопить определенную сумму про запас. Сэкономленные средства также имеет смысл вложить в дело.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)

У Скорпиона в конце февраля ожидается везение в экономических вопросах. Это может касаться как крупного выигрыша, так и возможности заработать за счет неустойчивости курса валют. Понаблюдайте за ним и прислушайтесь к интуиции – то ли своей, то ли членов семьи, у которых ранее уже проявлялось удачное предвидение.

Но вот, получив дополнительные деньги, не спешите ими тут же разбрасываться. Иначе о вас можно будет сказать: как пришли, так и уйдут. Везение – вещь переменчивая, к ней следует относиться с должным уважением.

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