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Три знака зодиака, которые могут предсказывать будущее: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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23 мая, 20:00
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Узнайте, кто по гороскопу обладает даром ясновидения и способен предвидеть события
Гороскоп предвидения по знакам зодиака
Гороскоп предвидения по знакам зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о знаках зодиака, с которыми ничего не страшно, и которые могут успокоить любого паникера. А есть люди, имеющие дар ясновидения , способные предсказать опасность или приятные события и даже влиять на будущее.

Предлагаем вам узнать, кто из представителей зодиакального круга , по мнению астрологов, считается настоящим ведуном и предсказателем.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Близнецы совершенно оправданно вошли в список лучших предсказателей. Порой они и сами не замечают, что действуют не по логике, а исходя из интуиции, которая их никогда не подводит. У Близнецов необыкновенно развито воображение , что позволяет им именно видеть ситуацию со всех сторон, а также чувствовать людей, с которыми можно завязать доверительные отношения.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

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Скорпионы относятся к касте особых ведунов, потому что обладают мощным даром ясновидения . Их шестое чувство редко дает сбой, что позволяет Скорпионам безошибочно предсказывать будущее. Кроме того, они отлично читают подсказки судьбы – это тоже редкий дар. Именно среди Скорпионов больше всего экстрасенсов, способных предчувствовать события даже в судьбе чужих людей.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолея недаром считают мистическим знаком зодиака. Эти люди определенно имеют контакт со Вселенной и могут дать объяснение всему, что происходит вокруг них. Таких людей называют "не от мира сего". Вот только Водолеи чаще молчат, чем говорят на эту тему. Они не станут давать окружающим наставления или советы, а лишь со стороны будут наблюдать за происходящим.

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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