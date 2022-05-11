Три знака зодиака, которые никогда не врут: гороскоп для всех

Ранее мы рассказывали о людях, у которых, согласно гороскопу, чрезвычайно развито предчувствие и они способны предвидеть различные жизненные обстоятельства, чтобы не рисковать собой и другими.
Но есть множество других характеристик, которые даются человеку вместе с рождением в зависимости от его знака зодиака. К примеру, узнайте, кто из представителей зодиакального круга никогда не врет?
Астрологи назвали три самых честных знака зодиака , которые не привыкли обманывать других.
Овен
Один из самых честных знаков – это Овен. Он все всегда говорит в лицо, никого не боясь и ничего не утаивая. Овен попросту не умеет врать и никогда не стремится сочинять истории, приукрашивать ситуации, пудрить кому-то мозги или щадить чьи-то нервы. Они не любят делать людей глупее себя, но от такой открытости сами часто страдают, потому что их легко обидеть.
Дева
Этот знак зодиака заслуженно считается правдивым, потому что любое искажение или недостоверность переданной информации воспринимается Девой крайне болезненно и с раздражением. Даже если обман подразумевает выгоду. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь – таков ее девиз, и за это Девам доверяют окружающие, их ценят и уважают.
Водолей
Не то чтобы этот знак не врет – он просто недоговаривает, т.е. не все говорит . Если Водолей считает, что правда может навредить репутации или карьере, он попросту ее не раскроет. Согласитесь, такой своеобразный подход к ситуации не позволяет уличить Водолея во лжи, поскольку он ее не произносит. Но вот честным назвать его тоже сложно.
Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.