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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которые никогда не врут: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 мая, 20:00
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым честным и правдолюбивым знаком зодиака
Cамые правдивые знаки зодиака
Cамые правдивые знаки зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о людях, у которых, согласно гороскопу, чрезвычайно развито предчувствие и они способны предвидеть различные жизненные обстоятельства, чтобы не рисковать собой и другими.

Но есть множество других характеристик, которые даются человеку вместе с рождением в зависимости от его знака зодиака. К примеру, узнайте, кто из представителей зодиакального круга никогда не врет?

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Астрологи назвали три самых честных знака зодиака , которые не привыкли обманывать других.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из самых честных знаков – это Овен. Он все всегда говорит в лицо, никого не боясь и ничего не утаивая. Овен попросту не умеет врать и никогда не стремится сочинять истории, приукрашивать ситуации, пудрить кому-то мозги или щадить чьи-то нервы. Они не любят делать людей глупее себя, но от такой открытости сами часто страдают, потому что их легко обидеть.

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Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака заслуженно считается правдивым, потому что любое искажение или недостоверность переданной информации воспринимается Девой крайне болезненно и с раздражением. Даже если обман подразумевает выгоду. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь – таков ее девиз, и за это Девам доверяют окружающие, их ценят и уважают.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Не то чтобы этот знак не врет – он просто недоговаривает, т.е. не все говорит . Если Водолей считает, что правда может навредить репутации или карьере, он попросту ее не раскроет. Согласитесь, такой своеобразный подход к ситуации не позволяет уличить Водолея во лжи, поскольку он ее не произносит. Но вот честным назвать его тоже сложно.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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