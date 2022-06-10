Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июня, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Достойная работа и хорошая оплата ждет тех, кто ее не боится – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя с 13 по 19 июня вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей в финансовом плане для многих знаков. При этом астрологи не советуют опускать руки, даже если у вас непростой период. И советуют обратить внимание на те знаки зодиака, которые оказались заметно удачливее остальных – за счет чего им повезло больше, в чем они преуспели.

Бизнес-гороскоп на следующую неделю у всех разный. Но некоторым знакам зодиака в период 13-19 июня повезет немного больше, чем другим.

Реклама

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если Близнецы считают, что денег в ближайшее время взять негде – не стоит переживать. Отбросьте в сторону хмурые мысли, закатайте рукава и оглянитесь вокруг. Для такого талантливого знака всегда найдется интересное занятие , которое будет достойно оплачено и позволит безбедно жить и даже шиковать в некоторые дни.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Девы преуспеют в делах. Примечательно, что в более выгодном положении окажутся фрилансеры и те, кто трудится на себя, по сравнению с наемными работниками. Подходящим будет направление, где нужно показать индивидуальные качества , а не коллективный разум. Каждый работает и зарабатывает для себя – в этом и будет ваш успех.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Рыб настал подходящий момент вспомнить свои таланты и внедрить их в жизнь. Подумайте, что вы любите больше всего, и незамедлительно приступайте. Но имейте в виду: какое бы направление вы для себя ни выбрали в качестве работы, делайте это качественно и с максимальной отдачей. Людская благодарность стоит дороже денег.

Реклама

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они умеют хранить секреты
Преданные знаки зодиака
Козерог
Козерог
Водолей
Водолей
Дева
Дева
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
13 - 19 июня
Влияние на жизнь
Лайфхак недели
Как сварить рассыпчатый рис
Узнать
Лунный календарь на июнь
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Выходные и праздники в июне
Когда отдыхаем?
Лунные дни в июне
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Именины в июне
Как поздравить?
Магнитные бури в июне
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Благоприятные дни в июне
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять