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Три знака зодиака, которые разбогатеют к концу 2022 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 апреля, 21:30
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Кому больше всех повезет в деньгах и богатстве в 2022 году: астрологический прогноз
Каким знакам зодиака придут деньги
Каким знакам зодиака придут деньги / Фото: Коллаж: Сегодня

Людей всегда интересуют вопросы благосостояния , богатства и денег, а тем более – в непростое время. Какие сюрпризы еще может преподнести символ года Черный Тигр в финансовой сфере? Станет ли год безбедным или же придется экономить на каждом шагу? И кому из знаков зодиака больше всего повезет в 2022 году с финансами?

Самый богатый знак зодиака №3: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В 2022 году Рыбы могут ожидать приятных денежных бонусов. В целом до конца года ситуация обещает стабилизироваться и стать надежной . Деньги будут все время в достаточном количестве для вполне безбедной жизни, и в долги вам влезать не придется. У кого-то возможно повышение зарплаты, хотя за это и придется всерьез потрудиться, ведь никто не будет платить лишь за красивые глаза.

Самый богатый знак зодиака №2: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

По итогу 2022 года Стрельцы останутся довольны своим финансовым положением, поскольку Тигр всячески будет их поддерживать и подбрасывать интересные предложения с приличными гонорарами . У вас появится возможность выбирать, где зарабатывать и на что тратить полученные деньги. Так что вам даже удастся пошиковать в свое удовольствие и прожить безбедно год.

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Самый богатый знак зодиака №1: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Под конец 2022 года у Козерогов появится фантастическая возможность финансового взлета . Бизнес будет процветать, и это станет заметно по растущим прибылям на банковских счетах. У окружающих даже возникнет впечатление, что богатства сами плывут к вам в руки, а вы для этого ничего не делаете. Главное – не скупитесь на собственное самообразование и подарки близким людям.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год Тигра для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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