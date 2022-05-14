Три знака зодиака, которые станут самыми счастливыми до конца 2022 года

Кого можно назвать настоящим счастливчиком в богатстве, любви и отношениях: астрологический прогноз

Кто самый счастливый знак зодиака / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, кто достигнет финансового успеха, благополучия и богатства в 2022 году. Но ведь настоящее счастье прячется не только в деньгах. Кого можно назвать счастливчиком и любимцем фортуны, кто сможет получить все блага до конца нынешнего года? Узнайте в нашем прогнозе.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У Овна в 2022 году есть все шансы стать богатым, любимым, влюбленным, гармоничным, с интересным делом и отменным здоровьем. Что еще нужно для полного счастья! Вам не придется скучать, вы ни в чем не нуждаетесь, при этом не стоите на месте, все время находите интересное занятие, стремитесь к успеху и достигаете его, пусть даже и не сразу.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Стрельцы в 2022 году часто будут ощущать себя как на качелях. Стремительные взлеты после падений и бурные примирения после не менее ярких ссор. Но такой контраст лишь усилит вкус победы и истинного счастья . Кстати, у вас будет возможность выбора и в вопросах заработка, и в карьере, и в самой чувственной сфере любви и отношений.

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Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году интересы Козерогов всецело и весьма успешно будут направлены на материальную сферу и обогащение . Несмотря на это, у них хватит энтузиазма на любовные приключения и чувственную сферу. С партнером отношения выровняются в сторону взаимопонимания и уважения друг к другу. Немалую роль в этом сыграют приятные подарки.

Ранее мы рассказывали о самых невлюбчивых знаках зодиака. Также обратите внимание на самых сексуальных представителей зодиакального круга.