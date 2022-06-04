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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которые умеют хранить тайны: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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4 июня, 20:00
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Узнайте, кому можно доверять как самому себе, согласно гороскопу.
Какие знаки зодиака самые надежные и скрытные
Какие знаки зодиака самые надежные и скрытные / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых честных знаках зодиака, которые никогда не врут. Также вы можете узнать о людях, у которых, согласно гороскопу , чрезвычайно развито предчувствие, и они могут предвидеть различные жизненные обстоятельства, чтобы не рисковать собой и другими.

Существует много других интересных характеристик, которыми наделяется человек, в зависимости от даты рождения. К примеру, узнайте, кто из представителей зодиакального круга может хранить чужие тайны ?

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Астрологи назвали три самых надежных знака зодиака , которым можно доверить любую тайну, и они никогда не выдадут.

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скрытный по природе Скорпион – отличная кандидатура, если вам необходимо выговориться , но при этом быть уверенными, что ваши откровения не пойдут дальше. Эти люди крайне серьезно относятся к тому доверию, которое к ним испытывают, когда говорят о своих секретах. Тайна для Скорпиона священна, и он ее никогда не раскроет.

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Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Козерог также умеет хранить чужие секреты. Даже если вы поделитесь чем-то интимным, сугубо личным, не совсем правильным, человек этого знака вас поймет и не осудит . Напротив, вы получите порцию сочувствия и совета. И если вы попросите Козерога о конфиденциальности, можете не сомневаться в том, что получите ее.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рыбы – просто идеальные и надежные хранители тайн. Причем как чужих, так и своих собственных, ведь они совершенно неболтливы. Этот знак имеет врожденную чувствительность, и такое качество позволяет им очень тонко понимать настроение окружающих и сопереживать им. Кроме этого, Рыбы способны давать дельные советы, если их попросят .

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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