Три знака зодиака, которые всем недовольны: гороскоп для всех

Узнайте, кто по гороскопу считается самым сложным знаком зодиака в общении.

Самые недовольные знаки зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, с которыми тяжело в браке. Но отношения с людьми не ограничиваются только семейной жизнью. Есть известные ворчуны и вечно недовольные люди, которым просто невозможно угодить, как бы вы ни старались.

Астрологи назвали три самых недовольных и ворчливых знака зодиака , с которыми сложно общаться по жизни.

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Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельцу сложно угодить. Этот знак зодиака по природе своей чрезвычайно ворчлив и упрям . Его сложно назвать злобным, но и проявление душевности не относится к числу его добродетелей. Даже если все хорошо, Телец найдет, к чему придраться и вынести мозг своему окружению. Чтобы Телец был менее угрюмым, ему важно поступать по своему усмотрению.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Сложно найти знак зодиака, который скрывает в себе столько недовольства , как Дева. А иногда и вовсе не скрывает своего негативного отношения к окружающим. И это все – от разочарования и внутреннего неудовлетворения этого знака. Большинство событий и вещей вызывают в Девах порицание и осуждение, что, конечно же, не дает чувства счастья и гармонии.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

В Козероге часто возникает желание быть или выглядеть не таким, какой он есть на самом деле. Когда это не оправдывается, то обозленность и недовольство жизнью у этого знака оборачивается против него самого же. Самокритика и самобичевание отрицательно сказывается и на окружающих, и способно изрядно подпортить жизнь всем, кто находится рядом.

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Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.