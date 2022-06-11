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Три знака зодиака, которые женятся раньше всех: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 июня, 20:00
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Узнайте, какие знаки зодиака торопятся побыстрее сыграть свадьбу, согласно гороскопу.
Какие знаки зодиака раньше всех женятся
Какие знаки зодиака раньше всех женятся / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака , которые могут влюбить в себя кого угодно. Перед магией и привлекательностью таких людей сложно устоять.

А кто же, согласно гороскопу , доводит дело до конца и раньше остальных скрепляет чувства штампом в паспорте? Читайте прогноз астрологов о самых ранних браках среди знаков зодиака.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овны достаточно часто рано вступают в брак. Этот знак зодиака отличается стремительностью и импульсивностью в принятии решений . И любовь не является исключением. При этом Овен может разочароваться в своем партнере, и этот ранний брак в итоге распадается. Так что желательно не бросаться в омут с головой, а отнестись к браку более избирательно.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Несмотря на то, что Раки скромные и тихие, в вопросах женитьбы они не любят тянуть. Свадьба в раннем возрасте приведет к созданию счастливой и благополучной семьи . А вот долгое принятие решения может спровоцировать то, что Рак вообще не женится и останется одиноким. Имейте в виду, что Раку желательно подобрать спутника жизни примерно его же возраста.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Козероги по своей природе романтичны, поэтому к церемонии свадьбы относятся очень щепетильно и трепетно. Вообще им по душе идея раннего замужества. Они хорошо чувствуют своего партнера , стремятся узнать его лучше и после брака приложат максимум усилий, чтобы он был счастлив. Ранняя женитьба Козерога имеет все шансы создать прекрасную дружную семью.

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Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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