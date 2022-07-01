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Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на будущей неделе 4-10 июля

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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1 июля, 20:00
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Применяйте знания, не ленитесь и верьте в лучшее – прогноз от астрологов.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя 4-10 июля будет непростой для многих знаков зодиака, особенно в сфере денег. Однако есть несколько счастливчиков , которые в этот период забудут о финансовых затруднениях.

По мнению астрологов, деньги могут прийти в руки разными путями . Главное – не отчаиваться, не сомневаться в своих силах, продолжать работать и искать пути решения проблем. Даже в самых сложных ситуациях можно найти выход.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 4 по 10 июля повезет немного больше, чем другим.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Тельцов можно назвать настоящими везунчиками. Вы испытаете ощущение мощного оберега у себя в руках. Кажется, что неприятности в сфере финансов не замечают вас и обходят стороной, а вот оппоненты вокруг вас становятся банкротами. Хотя это и не повод для радости. Не бросайте ранее начатое дело – оно даст заработок и моральное удовлетворение от работы.

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Весы

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Весам будет все по силам. Если вы станете активнее, примените свои знания и приложите усилия, то сумеете решить многие финансовые вопросы. Поддержка также будет от друзей. Звезды рекомендуют обратить особое внимание на завершение каких-то старых дел. И тогда в скором времени от них вы тоже можете рассчитывать на неплохой доход.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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В ближайшее время представителей знака Козерог ждет финансовая удача. Вы даже удивитесь, как деньги будут сами поплывут к вам в руки. Этот период может быть связан с обновлением и в других сферах, но он пройдет для вас очень успешно. Главное – забудьте про лень . Тогда вы сможете получить и высокую должность, и хороший доход.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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