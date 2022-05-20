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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 23-29 мая

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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20 мая, 20:00
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Каким знакам зодиака больше других повезет с финансами в ближайшее время – прогноз астролога
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя с 23 по 29 мая принесет свои сложности и настроения в жизни людей. Особенно многих интересует финансовая сфера, которая связана со взлетом цен, перепадами и нестабильностью курса валют.

Но все-таки астрологи советуют не падать духом, даже если вам кажется, что все плохо. Всегда найдутся варианты, как выйти из непростой ситуации, важно только этого сильно захотеть и, разумеется, приложить усилия.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, у некоторых знаков зодиака в период 23 по 29 мая дела будут складываться намного лучше, чем у других. Их даже можно причислить к счастливчикам.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Волка кормят ноги, а талантливого, креативного и предприимчивого человека – его идеи, от которых он не отмахнулся . Это всецело характеризует Близнецов в ближайшее время. Ваша легкость на подъем, легкая общительность и легкий характер сделают свое дело – вы легко вспорхнете там, где у других возможна пробуксовка.

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Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

На Козерогов свалятся легкие деньги, ради которых вам даже не придется что-то делать и слишком напрягаться. Можно сказать, что их кто-то потерял, а вы нашли . Так что вам решать, радоваться по этому поводу или грустить. Ведь это чья-то утрата. С другой стороны, потери конкурентов, а тем более – врагов, тоже подпадают под эту формулировку.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Рыбы, по большому счету, не ощутят особых денежных всплесков и перепадов. Если судить субъективно, все останется, как было. Просто у вас хорошо налаженный бизнес, который радует своей стабильностью в финансовой сфере. Но ведь все познается в сравнении . И на фоне окружающих, где часто возникают упадки и разорение, вы выглядите вполне успешными.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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