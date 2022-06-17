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Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе 20-26 июня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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17 июня, 20:00
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Выгодные предложения могут подстерегать там, где вы даже не предполагаете.
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступающая неделя 20-26 июня для многих знаков зодиака может стать непростой в финансовой сфере . Однако, по мнению астрологов, нельзя становиться отъявленным пессимистом, потому что такой настрой лишь усугубит проблемы, а не отпугнет их.

Всегда найдутся варианты, как выйти из сложной ситуации. Обратите внимание на разбогатевших везунчиков, проанализируйте, как они умудряются держаться на плаву и при этом не испытывать финансовых проблем.

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Согласно бизнес-гороскопу на будущую неделю, некоторым знакам зодиака в период 20 по 26 июня повезет больше, чем другим.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Овнам грех жаловаться на недостаток денег. Помните, что все познается в сравнении, и на фоне окружающих ваши дела складываются очень даже неплохо. Для большей выгоды постарайтесь главный приоритет оставить за той сферой, которая вам знакома и уже была налажена . Именно она в ближайшем будущем принесет желаемые дивиденды.

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

У Львов на будущей неделе проснется настоящее внутреннее чутье на богатство . За что бы вы ни брались, вы все сможете превратить в золото или в другие ценные активы. А ваши финансовые вложения в обозримом будущем могут стать настоящим кладезем. Старайтесь действовать напористо и быстро – ваша интуиция вас не подведет.

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

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У Стрельцов намечается заметное просветление в финансовой сфере. Если ваша прежняя работа дала сбой как источник дохода, самое время найти ей альтернативу – вам будет сопутствовать удача . Это может быть совет друзей, которые помнят о вашем положении, удачно попавшаяся на глаза вакансия или же ваша интуиция подскажет направление, куда продвигаться.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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