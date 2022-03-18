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Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе 21-27 марта

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18 марта, 17:22
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Достойная работа будет у тех, кто ее не боится, а прибыль может быть не только денежная – прогноз астролога.
Три знака, которым повезет с деньгами
Три знака, которым повезет с деньгами / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя 21-27 марта вряд ли может сильно отличаться от предыдущей в финансовом плане для многих знаков зодиака. В двух словах – всем непросто. Особенно во время ожесточенной войны.

Но астрологи категорически не советую опускать руки в такой сложный период . И советуют обратить внимание на те знаки зодиака, которые в это время оказались заметно удачливее остальных. За счет чего им повезло больше, в чем они оказались более продвинутыми.

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Бизнес-гороскоп на следующую неделю у всех знаков разный. Некоторым знакам зодиака в период 21-27 марта повезет немного больше , чем другим.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Даже если вам кажется, что денег в ближайшее время взять негде – вам это кажется . Отбросьте в сторону свой хмурый пессимистический настрой, напрягите фантазию, закатайте рукава и оглянитесь вокруг.

Для тех, кто не боится работы – а Телец как раз из таких людей – всегда найдется достойное занятие. Которое, к тому же, будет оплачено и позволит легче сводить концы с концами даже в тяжелое военное время. Вот такому поиску и стоит посвятить время на следующей неделе – он увенчается успехом.

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Совет: получив первые дивиденды, не торопитесь все спустить за один раз. Учитесь экономить и откладывать на потом – эта привычка вам не раз пригодится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Вам ли жаловаться на недостаток финансов? Не забывайте, что все познается в сравнении . На фоне окружающих у вас все совсем неплохо. Задерживаются сроки перечисления и оплата? Наберитесь терпения на пару дней, ведь задержка – это не полная отмена. К концу недели все наладится.

Верьте в свой талант и прирожденный нюх бизнесмена. Для вас открыты различные сферы бизнеса . Удача будет сопутствовать тем, кто сможет объединиться с единомышленниками и найти партнеров.

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Совет: в сложной ситуации обращайте внимание на разные направления, но главный приоритет все-таки желательно оставить за той сферой, которая вам знакома и уже была налажена. Рано или поздно именно она принесет желаемые дивиденды.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Вы напрасно недооцениваете свои способности бизнесмена. Никто не спорит, ситуация сложная. Но вы сумеете найти неплохой источник дохода там, где изначально даже не подозревали .

Обратите внимание на объявления и запросы окружающих: вероятно, вы можете оказать помощь, у вас есть вещи или материалы, которые вам не нужны, а людям принесут пользу . Ваша выгода – необязательно деньги в их прямом смысле. Добрые дела оцениваются гораздо выше – это ваша инвестиция, которая выручит отдачей в особо сложный момент.

Совет: глядя в небо, не забывайте смотреть под ноги. Образно говоря, ваш реальный шанс удержаться на плаву очевиден и лежит у вас в кармане.

Ранее мы рассказывали, кто какой герой Украины по знаку зодиака.

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